Euro erholt sich von Montagsverlusten und notiert auf erhöhtem Niveau

Die Gemeinschaftswährung kostet am Dienstagmorgen 1,0935 Dollar. © IMAGO/Martin Wagner

Am Dienstagmorgen hat sich der Euro leicht von seinen Vortagsverlusten erholen können.

Frankfurt/Main - Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0935 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank mit Sitz im hessischen Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0981 Dollar festgesetzt.

Trotz der Verluste vom Montag notiert der Euro auf erhöhtem Niveau. Ende vergangener Woche war die Gemeinschaftswährung mit 1,1076 Dollar auf den höchsten Stand sei gut einem Jahr gestiegen. Unterstützung erhält der Euro von der Aussicht auf weitere Zinsanhebungen der EZB. Zudem sind die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed mit Sitz in Washington D.C. durch zuletzt schwache Konjunkturdaten gedämpft worden. (dpa)