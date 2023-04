Euro auf Rekordkurs

Der Euro nähert sich seinem höchstem Stand seit einem Jahr. © IMAGO/Jochen Tack

Am Dienstag im frühen Handel hat sich der Euro seinem höchsten Stand seit circa einem Jahr genähert.

Frankfurt/Main - Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1055 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz im hessischen Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1002 Dollar festgesetzt. Am Dienstag dürften Anleger auf Äußerungen aus den Reihen der EZB achten. Nach wie vor ist ungewiss, ob die Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung Anfang Mai den Leitzins in kleinerem oder größerem Maße anheben wird. (dpa)