Euro hält sich über 1,07 US-Dollar-Marke

Euro

Am Mittwoch hat sich der Euro deutlich über 1,07 US-Dollar halten können.

Frankfurt/Main - Die Gemeinschaftswährung kletterte im frühen Handel auf den höchsten Stand seit gut einem Monat und notierte zuletzt bei 1,0734 Dollar. Die Europäische Zentralbank mit Sitz im hessischen Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0737 (Montag: 1,0706) Dollar festgesetzt.

Am Nachmittag richte sich das Interesse vor allem auf eine erste Stimmungsumfrage im Verarbeitenden Gewerbe der USA, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Bei dem am Mittwochnachmittag anstehenden Empire-State-Index der Notenbank in New York des laufenden Monats erwarten Experten eine leichte Eintrübung und halten die Markterwartungen damit nicht für zu pessimistisch.

Schon seit einigen Monaten zeige sich die Industriestimmung gedrückt, nicht nur bei regionalen Erhebungen, sondern auch beim nationalen ISM-Index. Angesichts des weiterhin engen Arbeitsmarktes, der mit anhaltenden Lohnsteigerungen einhergehe, und der bis zuletzt vorhandenen Perspektive weiter steigender Zinsen dürfte sich die Stimmungslage kaum verbessern. (dpa)