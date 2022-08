Euro startet mit Verlusten in die neue Woche

Teilen

Eine 1-Euro-Münze und ein US-amerikanischer 1-Dollar-Schein. © Rene Traut via IMAGO

Am Montag ist der Euro wieder gefallen. Die Gemeinschaftswährung kostet am Morgen 0,9915 US-Dollar.

Frankfurt/Main - Die Währung notierte damit wieder unter Parität, war also wie schon in der vergangenen Woche weniger als einen Dollar wert. Ein ähnlich niedriges Niveau hatte der Euro vor etwa zwanzig Jahren markiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Hauptsitz in Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Freitag noch knapp über Parität auf 1,0007 Dollar festgesetzt.

Unter Druck steht der Euro vor allem wegen des aufwertenden Dollar. Die US-Währung erhält Rückenwind von der Geldpolitik. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte Ende vergangener Woche dem Kampf der Federal Reserve (Fed) gegen die hohe Inflation höchste Priorität eingeräumt. Dies deutet auf weitere deutliche Zinsanhebungen hin und spricht gegen Erwartungen an den Finanzmärkten, dass die Fed angesichts konjunktureller Probleme bereits im kommenden Jahr über Zinssenkungen nachdenken könnte. (dpa)