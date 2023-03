Euro mit leichtem Zuwachs

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0650 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (Symbolbild).jpg © IMAGO/imageBROKER/Kurt Amthor

Im frühen Handel konnte der Euro am Freitag minimal ansteigen.

Frankfurt/Main - Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0650 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0595 Dollar festgesetzt.

Zum Ausklang einer sehr turbulenten Handelswoche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden Inflationsdaten erwartet, in den USA werden Produktionsdaten aus der Industrie und eine Umfrage zur Verbraucherstimmung veröffentlicht.

Der Euro hat eine wilde Woche hinter sich. Für hektisches Auf und Ab sorgten die Bankenturbulenzen in den USA und Europa. (dpa)