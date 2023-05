Eurokurs steigt am Dienstag leicht an

Der Eurokurs hat einen Teil der Verluste vom Vortag wieder wettmachen können. © IMAGO/Martin Wagner

Am Dienstagmorgen hat der Eurokurs etwas zugelegt.

Frankfurt/Main - Er hat damit einen Teil der Kursverluste vom Vortag wieder wettmachen können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0984 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank mit Sitz im hessischen Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0981 Dollar festgesetzt. (dpa)