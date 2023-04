Eurokurs steigt am Dienstag - Bitcoin kostet über 30 000 Dollar

Teilen

Die Gemeinschaftswährung wurde am Dienstagmorgen bei 1,0883 US-Dollar gehandelt (Symbolfoto). © IMAGO/Francis Joseph Dean/Dean Picture

Am Dienstag hat der Eurokurs zugelegt und die Vortagsverluste zum Teil ausgleichen können.

Frankfurt/Main - Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0883 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz im hessischen Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs zuletzt am vergangenen Donnerstag auf 1,0915 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt zeigte sich eine breit angelegte Dollar-Schwäche, die beim Euro im Gegenzug für Auftrieb sorgte. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten mit Kursgewinnen an den asiatischen Aktienbörsen bremste die Nachfrage nach der als vergleichsweise sicher geltenden US-Währung.

Im weiteren Tagesverlauf wird am Markt eher nicht mit stärkeren Kursbewegungen gerechnet. Die Anleger dürften sich vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in den USA am Mittwoch zurückhalten. Am Dienstag stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Für etwas Beachtung dürfte noch der Sentix-Konjunkturindikator für die Eurozone sorgen, der am Vormittag zur Veröffentlichung ansteht.

Bitcoin kostet erstmals seit Juni 2022 mehr als 30 000 Dollar

Am Markt für sogenannte Kryptowährungen ist es am Dienstag weiter nach oben gegangen. Der Bitcoin als nach Marktwert größte Digitalwährung kletterte im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf gut 30 400 US-Dollar und baute damit die Gewinne vom Osterwochenende und im bisherigen Jahresverlauf aus. Zudem kostete die bekannteste Kryptowährung erstmals seit Juni vergangenen Jahres wieder mehr als 30 000 Dollar.

Seit dem Zwischentief im Herbst 2022 summiert sich das Kursplus inzwischen auf mehr als 90 Prozent. Der Marktwert aller knapp 23 000 Cyberwährungen zog am Dienstag nach einer Aufstellung von CoinMarketCap um rund vier Prozent auf 1,24 Billionen Dollar an. Im November hatte dieser Wert zeitweise bei weniger als 800 Milliarden Dollar gelegen. (dpa)