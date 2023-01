Eurokurs bleibt am Donnerstag stabil

Der Euro kostete am Donnerstag etwa so viel wie am Vorabend © IMAGO/Rene Traut

Am Donnerstag im frühen Handel hat der Eurokurs stabil bei 1,08 US-Dollar notiert.

Frankfurt/Main - Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0795 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas höher auf 1,0839 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag dürften Anleger Konjunkturdaten aus den USA in den Blick nehmen. Es werden unter anderem Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet, der zuletzt deutlich zur Schwäche geneigt hat. Ausschlaggebend sind die kräftig gestiegenen Hypothekenzinsen und die hohen Preise für Baumaterialien. Außerdem stehen die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt auf dem Programm.

In Davos wird das Weltwirtschaftsforum fortgesetzt, an dem viele prominente Vertreter aus Politik und Wirtschaft teilnehmen. Am Donnerstag wird die in Paris geborene EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet. In den vergangenen Tagen ist die Ungewissheit über den künftigen Kurs der Notenbank gestiegen. (dpa)