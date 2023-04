Eurokurs startet mit leichten Verlusten in die neue Woche

Teilen

Der Euro hat zum Wochenstart leicht nachgegeben. © IMAGO/Michael Bihlmayer

Zum Wochenstart hat der Eurokurs leicht nachgegeben.

Frankfurt/Main - Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0975 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz im hessischen Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs zuletzt vor dem Wochenende auf 1,0978 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart richten sich die Blicke an den Finanzmärkten nach München. Dort veröffentlicht das Ifo-Institut mit Sitz in der bayerischen Landeshauptstadt sein monatliches Geschäftsklima. Analysten rechnen mit einer geringfügigen Aufhellung. In den vergangenen Monaten hat sich die Unternehmensstimmung Zug um Zug aufgehellt. Ausschlaggebend war vor allem die abklingende Energiekrise. (dpa)