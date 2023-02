Eurokurs steigt vor Zinsentscheidung der US-Notenbank

Der Eurokurs ist gestiegen. © IMAGO/Rene Traut

Am Mittwoch hat der Eurokurs noch einmal zugelegt. Am Abend soll die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed bekanntgegeben werden.

Frankfurt/Main - Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0872 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0833 Dollar festgesetzt.

Auf dem Devisenmarkt warten Anleger auf Beschlüsse der Fed mit Sitz in Washington, die am Abend (20.00 Uhr MEZ) veröffentlicht werden. Es wird fest mit einer weiteren Zinserhöhung im Kampf gegen die Inflation gerechnet. Allerdings dürften die Währungshüter das Tempo drosseln und die Zinsen nur noch um 0,25 Prozentpunkte erhöhen. In der Eurozone wird bei der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag eine Erhöhung um 0,5 Punkte erwartet. (dpa)