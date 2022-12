EZB-Chefvolkswirt: Inflation nahe am Höhepunkt

Ende der Inflation laut Philip Lane, Chefvolkswirt der EZB, bald erreicht © IMAGO/B. Lindenthaler

Philip Lane, der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, geht davon aus, dass im Euroraum der Höhepunkt der Inflation nahezu erreicht haben.

Frankfurt/Main - Er sei «einigermaßen zuversichtlich», dass sich die Teuerung in der Nähe ihres Zenits befinde, sagte der in Dublin geborene Lane der italienischen Wirtschaftszeitung «Milano Finanza» (Dienstag). Es sei aber unsicher, ob die Inflation ihren Höhepunkt erreicht habe oder ihn Anfang 2023 erreichen werde.

Im November war die Inflationsrate in der Eurozone auf 10 Prozent gesunken, nachdem sie im Oktober ein Rekordhoch seit der Euro-Einführung bei knapp über 10 Prozent erreicht hatte. Zuletzt hatte die EZB mit Sitz in Frankfurt am Main mit Zinserhöhungen um 0,75 Punkte gegen die Inflation angekämpft.

«Wir gehen davon aus, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein werden, aber es wurde bereits viel getan», sagte Lane, welcher in Dublin geboren ist. Bei den weiteren Zinsschritten sollte nach Einschätzung des Volkswirts das Ausmaß dessen berücksichtigt werden, «was wir bereits erledigt haben».

Am Markt wird über das Ausmaß der Zinserhöhung der bei nächsten EZB-Ratssitzung Mitte Dezember spekuliert. Derzeit ist unklar, ob die Zentralbank mit Hauptsitz in Frankfurt die Leitzinsen erneut um 0,75 Punkte oder um 0,5 Punkte anheben will. (dpa)