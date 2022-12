Frankfurt: Flughäfen rechnen mit nur langsamer Erholung

Eine Lufthansa-Maschine hebt am Frankfurter Flughafen ab © IMAGO/Joaquim Ferreira

Die deutschen Flughäfen erwarten auch im kommenden Jahr eine vergleichsweise langsame Erholung des Flugverkehrs nach dem Corona-Schock.

Berlin/Frankfurt/München - Nach der am Freitag vorgestellten Prognose des Branchenverbands ADV werden für 2023 rund 205 Millionen Passagiere erwartet, was rund 82 Prozent des Aufkommens aus dem Vorkrisenjahr 2019 entspricht. Dieses Niveau werde voraussichtlich erst im Jahr 2025 wieder erreicht, teilte der Verband in Berlin mit.

Im Jahr 2022 waren es trotz einer Verdoppelung vom Vorjahr nur erst 65 Prozent, während in einigen anderen europäischen Ländern bereits wieder mehr geflogen wurde als vor der Pandemie. Beim Zuwachs der von den Airlines angebotenen Sitze lag Deutschland demnach am unteren Ende der europäischen Luftverkehrsmärkte. ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel äußerte die Sorge, dass der Standort Deutschland mit weiteren Abgaben und Gebühren zusehends unattraktiv werde für die Fluggesellschaften.

Unternehmen rechnen 2023 mit Lohnerhöhungen

Vom Ifo-Institut befragte Personalchefs rechnen im nächsten Jahr mit durchschnittlich 5,5 Prozent Lohnerhöhung. «Vor allem bei kleinen Firmen und im Handel erwarten einzelne Betriebe sogar deutlich höhere Lohnsteigerungen», sagte Ifo-Fachreferentin Johanna Garnitz am Freitag. Eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie wollen laut Umfrage 42 Prozent der Betriebe auszahlen. 44 Prozent sind noch unentschlossen, 14 Prozent schließen einen solchen Ausgleich aus. «Besonders die Beschäftigten in der Industrie und bei großen Betrieben könnten von dieser steuerfreien Prämie profitieren», sagte Garnitz. Im Handel dagegen erwäge nur ein gutes Drittel, die Prämie zu gewähren - im Schnitt 1500 Euro. (dpa)