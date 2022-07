Handwerk: Maschinenbauer haben erheblich mehr Aufträge

Symbolbild Handwerk.jpg © Jürgen Ritter via IMAGO

nach großer Zurückhaltung der Kunden in den vergangenen Monaten erhalten Maschinenbauer im Mai deutlich mehr Aufträge.

Frankfurt/Main - Bereinigt um Preiserhöhungen (real) übertraf der Ordereingang das Niveau des Vorjahresmonats in Deutschland um 13 Prozent, wie der Maschinenbauverband VDMA am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die Inlandsbestellungen stiegen um 6 Prozent, die Aufträge aus dem Ausland sogar um 16 Prozent. Besonders kräftig war das Plus aus dem Euro-Raum mit 33 Prozent.

«Der Mai ist ein Lichtblick in herausfordernden Zeiten, auch wenn Monatswerte im Maschinenbau traditionell immer wieder stärkeren Schwankungen unterliegen», sagte der Bielefelder VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann. Bei den aktuellen Mai-Zuwächsen spielte statistisch gesehen auch ein schwacher Vorjahreswert eine Rolle. Außerdem gab es einige Order für Großanlagen aus dem Ausland. «Die Zuwächse der Bestellungen zeigen aber, dass die Kunden des Maschinenbaus trotz zahlreicher Belastungen ihre Investitionspläne nicht begraben», erläuterte Wortmann. «Es bleibt eine große Herausforderung, diese Aufträge jetzt ohne größeren Zeitverlust abzuarbeiten.»

Die Orderbücher vieler deutscher Unternehmen sind gut gefüllt. Wegen Lieferengpässen und Materialmangels können die Bestellungen allerdings oft nicht in dem gewohntem Tempo abgearbeitet werden. Der VDMA hatte zuletzt auch deswegen seine Produktionsprognose für das laufende Jahr weiter nach unten gesetzt und rechnet nun nur noch mit einem realen Produktionswachstum von einem Prozent. Im weniger schwankungsanfälligen Drei-Monats-Zeitraum von März bis einschließlich Mai ging der reale Wert der Bestellungen den Angaben zufolge um ein Prozent zurück. (dpa)

Handwerk: Verstärkter Blick auf Digitalisierung in Deutschland

Berlin (dpa) - Das Handwerk in Deutschland nutzt immer stärker digitale Werkzeuge und Arbeitsmethoden. Zwei Drittel (68 Prozent) aller Handwerksbetriebe in Deutschland nutzen digitale Technologien und Anwendungen. Das geht aus einer aktuellen repräsentativen Befragung unter 503 Handwerksbetrieben in Deutschland hervor, die im Auftrag des Digitalverbands Bitkom und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) durchgeführt und am Freitag in Berlin veröffentlich wurde. Vor zwei Jahren lag der Wert um 15 Prozentpunkte niedriger (53 Prozent).

Am häufigsten setzen die Betriebe auf das Cloud Computing, also die Nutzung von Speicherplatz und Rechenleistung über das Internet. 45 Prozent der deutschen Betriebe verwenden die Cloud bereits, weitere 26 Prozent haben den Einsatz geplant. An zweiter Stelle stehen Trackingsysteme, mit denen sich Maschinen und Betriebsmittel nachverfolgen lassen. Jedes siebte Unternehmen (15 Prozent) verwendet solche Trackingsysteme, 20 Prozent haben den Einsatz geplant.

Ein größeres Potenzial ermittelte die Studie auch für das Thema «vorausschauende Wartung». Zwar verwenden bislang nur 14 Prozent solche Anlagen, bei den mit Hilfe von Sensoren und Datenanalyse drohende Ausfälle frühzeitig erkannt werden. 23 Prozent planen aber den Einsatz von Systemen, die selbstständig den Wartungsbedarf erkennen. Die Trendthemen Künstliche Intelligenz und virtuelle beziehungsweise erweiterte Realität (VR/AR) sind dagegen im Handwerk quasi kein Thema. Nur ein Prozent der deutschen Betriebe setzt bereits KI ein, bei AR/VR liegt der Wert bei drei Prozent.

Bei mehr als der Hälfte der Handwerksbetriebe (56 Prozent) hat die Digitalisierung insbesondere durch die Corona-Pandemie in Deutschland an Bedeutung gewonnen. 20 Prozent sagen, durch die Pandemie sei die Digitalisierung deutlich beschleunigt worden, 36 Prozent meinen, das Thema habe «eher an Bedeutung gewonnen». Trotz der zunehmenden Digitalisierung in der Kommunikation verschwindet das Fax nicht aus den Handwerksbetrieben. So nutzen zwar 99 Prozent aller befragten Unternehmen E-Mail für die externe Kommunikation, 77 Prozent faxen aber auch noch mit Kunden und Zulieferern.