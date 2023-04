Dekabank erreicht 2022 Rekordgewinn

Mit 984,8 Millionen Euro wirtschaftlichem Ergebnis wurde der Vorjahreswert um 16 Prozent übertroffen, wie die DekaBank mitteilte.jpg © IMAGO/Blatterspiel

Das vergangene Jahr bescherte der Dekabank einen Rekordgewinn von fast einer Milliarde Euro.

Frankfurt/Main - Mit 984,8 Millionen Euro wirtschaftlichem Ergebnis wurde der Vorjahreswert um gut 16 Prozent übertroffen, wie das Wertpapierhaus der Sparkassen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Den bisher höchsten Gewinn der Unternehmensgeschichte gab es im Jahr 2010 mit 925,1 Millionen Euro. Für das laufende Jahr plant der Vorstand in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld vorsichtig: «Für das Jahr 2023 rechnen wir mit einem wirtschaftlichen Ergebnis von leicht über 500 Millionen Euro.»

Der Absatz von Wertpapierprodukten bei der Sparkassen-Tochter lief 2022 nicht mehr ganz so rund wie ein Jahr zuvor. Rund 27,4 Milliarden Euro frische Gelder steckten Privatanleger sowie institutionelle Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen in Fonds und Zertifikate. Damit erreichte die Nettovertriebsleistung der Deka zwar den dritthöchsten Wert in der Unternehmensgeschichte, blieb aber um fast ein Viertel (23,4 Prozent) unter der Rekordsumme des Vorjahres von mehr als 35,7 Milliarden Euro.

«Infolge der Sorgen um Inflation und Energiepreise flachte das Neugeschäft bei Einmalanlagen in der zweiten Jahreshälfte zwar ab», konstatierte Deka-Chef Georg Stocker. «Erfreulich war aber, dass die Kundinnen und Kunden überwiegend investiert geblieben sind.» (dpa)