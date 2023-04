Euro im Stillstand

Teilen

Blick in den Handelssaal der Frankfurter Boerse.jpg © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Am Mittwochmorgen hat der Euro weiterhin einen Wert von knapp 1,10 Dollar.

Frankfurt/Main - Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0970 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Der Ende vergangener Woche markierte einjährige Höchststand von etwas mehr als 1,10 Dollar bleibt in Reichweite. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0972 Dollar festgesetzt. (dpa)