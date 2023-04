Eurokurs stagniert nach vorherigen Kursgewinnen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0901 Dollar festgesetzt.jpg © IMAGO/Jochen Tack

Der Euro hat sich am Mittwoch kaum verändert und damit die Kursgewinne der vergangenen Handelstage gehalten.

Frankfurt/Main - Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0955 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0901 Dollar festgesetzt. Am Dienstag hatten unerwartet schwache US-Konjunkturdaten den US-Dollar belastet und der Euro war im Gegenzug bis auf 1,0973 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. (dpa)