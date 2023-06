MDax der Deutschen Börse nimmt Evotec, Krones, Software AG und Shop Apotheke auf

Unter anderem rücken die Aktien des Wirkstoffforschers Evotec in den MDax vor. © Waldmüller / IMAGO

Der pharmazeutische Wirkstoffforscher Evotec, der Abfüllanlagenbauer Krones, das Unternehmen für Softwarelösungen Software AG und die Versand-Apothekengruppe rücken in den MDax der mittelgroßen Werte.

Frankfurt/Main - Zum 19. Juni müssen dafür der Immobilienkonzern Aroundtown, der Telekommunikationsanbieter United Internet, der Wafer-Hersteller Siltronic sowie der US-Telekomausrüster Adtran weichen, wie die Deutsche Börse am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Im Frankfurter Leitindex Dax ergeben sich demnach wie erwartet keine Änderungen.

Die vier MDax-Absteiger landen nun im Kleinwerteindex SDax, aus dem dafür noch der Immobilienkonzern Dic Asset herausfällt. Evotec mit Hauptsitz in Hamburg war zuletzt wegen eines nicht fristgerecht vorgelegten Geschäftsberichts nicht in den größeren Indizes notiert, das Unternehmen gehört künftig zusätzlich noch dem Technologieauswahlindex TecDax an, aus dem dafür der Linux-Softwarespezialist Suse ausscheidet.

Die Änderungen waren von Experten weitgehend erwartet worden, allerdings rechneten Fachleute zuletzt nicht mehr mit einem Abstieg von Siltronic in den SDax - und auch nicht mit einem Aufstieg der Shop Apotheke Europe mit Sitz im niederländischen Sevenum. Beim Tausch von Krones und United Internet galt das Rennen als sehr knapp.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. (dpa)