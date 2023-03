Gute Stimmung am Dax – Banken legen zu und Ifo-Index steigt

Der Dax hat sich zum Wochenstart merklich erholt. (Symbolbild) © IMAGO / STPP

Nach einem Kurssturz in der vergangenen Woche hat der Dax am Montag zur Erholung angesetzt.

Frankfurt/Main - Eine Verschnaufpause in der Bankenkrise und eine Stimmungsaufhellung in der deutschen Wirtschaft sorgten zu Wochenbeginn für gute Stimmung. Der deutsche Leitindex stieg bis zum Mittag um 1,27 Prozent auf 15 147,57 Punkte. Am Freitag war er noch um 1,7 Prozent abgesackt.. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verbuchte zu Wochenbeginn ein Plus von 1,30 Prozent auf 26 828,72 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein Prozent nach oben.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verbesserte sich im März trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor. Das Ifo-Geschäftsklima legte überraschend deutlich zu. Es ist der fünfte Anstieg des Konjunkturbarometers in Folge. Die vermeintliche Bankenkrise habe sich bisher nur als Sturm im Finanzwasserglas herausgestellt, schrieb Marktbeobachter Andreas Lipkow. Oftmals zögen jedoch speziell Unwägbarkeiten im Finanzsektor merkliche konjunkturelle Abkühlungstendenzen nach sich.

Die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank gewannen unter den besten Werten im Dax 3,7 beziehungsweise 5,2 Prozent. Der Preis für die Absicherungen gegen Zahlungsausfälle bei Anleihen der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt am Main gab zuletzt etwas nach.

«Die Deutsche Bank ist nicht die nächste Credit Suisse», stellten die Experten des Analysehauses Kepler Cheuvreux mit Blick auf die jüngste Notfallrettung der Schweizer klar. Die drängendste Sorge sei momentan das Engagement in der Finanzierung von US-Gewerbeimmobilien. Es sei aber sehr transparent gemacht und auch gut im Griff. (dpa)