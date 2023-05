Unter 1,10 US-Dollar-Marke: Euro gibt am Dienstag nach

Teilen

Der Euro hat am Dienstag nachgegeben. © imageBROKER/Firn/IMAGO

Im frühen Handel am Dienstag ist der Euro wieder gefallen. Damit liegt er erneut unter der Marke von 1,10 US-Dollar.

Frankfurt/Main - Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0990 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz im hessischen Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1037 Dollar festgesetzt.

Der Euro wurde zuletzt etwas von dem durchweg stärkeren US-Dollar unter Druck gesetzt. Der Kurs liegt aber immer noch an der Marke von 1,10 Dollar, um die er sich in den vergangenen Woche bewegt hat. (dpa)