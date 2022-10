Kaum Verluste: Eurokurs hält sich über 0,98 US-Dollar

Der Eurokurs hält sich über 0,98 US-Dollar. © imago stock&people

Am Mittwoch ist der Eurokurs über 0,98 US-Dollar geblieben.

Frankfurt/Main - Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9838 Dollar gehandelt und damit nur etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt am Main hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag auf 0,9835 (Montag: 0,9739) Dollar festgesetzt.

Dank der zuletzt gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger war der Euro bereits am Montag schwungvoll über 0,98 Dollar gestiegen. Auf diesem Niveau hat er sich zuletzt behauptet. «Die Stimmung an den Märkten scheint sich in den letzten Tagen aufgehellt zu haben», schrieb Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Das könnte ihrer Ansicht nach durchaus an den gesunkenen Gaspreisen liegen.

Am Vormittag werden noch Verbraucherpreisdaten aus Großbritannien und der Eurozone bekannt gegeben, die das britische Pfund und den Euro bewegen könnten. Am Nachmittag stehen Immobiliendaten aus den USA auf der Agenda, bevor am Abend die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht veröffentlicht. (dpa)