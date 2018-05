Kunde bekommt am Geldautomaten 60 Euro zu viel ausgezahlt - wie die Bank reagiert, ist unglaublich

Er wollte eigentlich nur Geld am Automaten holen, doch er spuckte einfach zu viel aus. Nun versucht ein Frankfurter verzweifelt, der Postbank ihr Geld zurückzugeben, doch die sträubt sich.

Frankfurt - Dieser Fall liest sich einfach unglaublich. Ein junger Frankfurter geht zum Geldautomaten, bekommt mehr Geld als er eigentlich verlangt hat - und möchte das Geld wieder zurückgeben. Doch die zuständige Postbank weigert sich.

Wie extratipp.com* berichtet, dreht sich der Fall um den jungen Software-Entwickler Miguel Pascual Sanina, der eigentlich nur 40 Euro abheben wollte, um seinen Friseur zu bezahlen. Der Automat der Postbank gab ihm 100 Euro - und buchte nur die gewünschten 40 Euro ab. Was folgte, ist eine Odyssee. Der ehrliche Frankfurter versucht es mit Gesprächen mit dem Pförtner der ansonsten unbesetzten Filiale, mit Anrufen im Kundencenter, die immer wieder ins Leere laufen, und mit E-Mails an die Bank - doch die scheint das Geld einfach nicht zu wollen.

Pförtner: Ist nicht zum ersten Mal passiert

"So ein bisschen fühlt man sich verarscht. Ich will ja nur die Differenz zurückgeben. Eigentlich habe ja nicht ich das Problem, sondern die Bank", wird der junge Mann in dem Bericht zitiert. Besonders skurril: Laut Pförtner sei er nicht der Erste gewesen, dem das an besagtem Tag in der Mainmetropole passiert sei. Doch die Bank scheint es wenig zu kümmern.

Fazit: Ehrlichkeit währt zwar eigentlich am längsten, doch manchmal scheint es auch einer gewissen Hartnäckigkeit zu bedürfen, wenn man dieses Sprichwort in die Tat umsetzen will. Kundenservice und Wirtschaftlichkeit sehen in jedem Fall anders aus, als die Postbank es in diesem Fall vormacht.

Ein wichtiger Hinweis noch für alle, die so etwas ebenfalls schon einmal erlebt haben: Rechtlich gesehen ist es der Fehler der Bank, der Kunde ist nicht verpflichtet, das ausgegebene Geld zurückzugeben.

