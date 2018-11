Frankfurter Neue Presse setzt ab sofort Ippen-Digital-Plattform ein

Deutschlands größtes Netzwerk regionaler Online-Auftritte wächst weiter: Ab sofort setzt die Frankfurter Neue Presse die Ippen-Digital-Plattform sowie die Zentralredaktion ein.

Zahlreiche regionale Online-Portale zählen schon dazu und nun freut sich das Ippen-Digital-Netzwerk über einen weiteren starken Partner: Die Frankfurter Neue Presse wird die Präsenz des Digital-Netzwerkes in Hessen ausbauen.

Regional etabliert: Frankfurter Neue Presse stärkt Standing in der Metropolregion

Die Frankfurter Neue Presse wird als etabliertes Online-Portal in einer der großen Metropolregionen Deutschlands mit seiner regionalen Ausrichtung das Netzwerk bereichern. "Wir freuen uns sehr, die Kollegen begrüßen zu dürfen", so Markus Knall, Chefredakteur der Ippen-Zentralredaktion mit Sitz in München.

Benjamin Marx, Geschäftsführer von Ippen Digital, sieht klare Vorteile in der Zusammenarbeit: "Seit November ist die Frankfurter Neue Presse vollständig in die Ippen-Digital-Plattform integriert.Sie ist damit auch Teil des Redaktionsnetzwerks der Ippen-Digital-Zentralredaktion und kann Inhalte optimiert mit allen regionalen Newsportalen austauschen. Wir freuen uns auf die neuen Kollegen und eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Frankfurter Neue Presse: Erster, mobiler Meilenstein erreicht

Auch optisch stehen die Zeichen auf Fortschritt: Die Frankfurter Neue Presse erstrahlt online bereits in neuem Glanz, denn sie hat einen modernen Look verpasst bekommen und ist somit auch für die Smartphone-Nutzung optimiert. So profitiert das Portal bereits von aktuellster Plattform-Technologie. Ein Fakt, der auch die Kollegen der Frankfurter Rundschau interessieren wird. Diese werden zeitnah ins Netzwerk folgen.

Ippen-Digital-Zentralredaktion: Volle Kraft voraus

Ippen Digital ist Teil einer der erfolgreichsten Regionalzeitungsgruppen Deutschlands, der Mediengruppe Ippen. Das Unternehmen sitzt im Pressehaus an der Bayerstraße - mitten im Herzen Münchens. Auf den Portalen der Zentralredaktion wurden im Oktober 2018 über 130 Millionen Visits verzeichnet. Zum Netzwerk gehören die Online-Auftritte der Regionalzeitungen und Anzeigenblätter, Boulevardtitel und 24er-Titel wie tz.de, Merkur.de, hna.de, kreiszeitung.de, wa.de, Rosenheim24, Heidelberg24, Echo24 u.a.

