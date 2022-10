Frankreich hat noch immer riesige Atomkraft-Probleme – auch Deutschland leidet darunter

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Frankreich setzt wie kein anderes Land der Welt auf Atomenergie. Das fällt dem Land nun auf die Füße. Auch Deutschland leidet darunter.

Paris – Frankreich setzt für seine Stromversorgung auf Kernkraft. Das Land verfügt über 56 Reaktoren, in denen im Jahr 2020 laut der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) 67 Prozent des Gesamtstroms herstellt wurden – das ist weltweit ein Höchstwert. Der französische Präsident Emmanuel Macron plant sogar einen weiteren Ausbau der Kernenergie, die Laufzeiten der Kraftwerke sollte verlängert und sechs neue Reaktoren gebaut werden.

Doch das einseitige Vertrauen auf Kernenergie ist Frankreich zuletzt auf die Füße gefallen. Laut GRS waren mit Stand Mitte August 2022 in Frankreich 27 Reaktoren am Netz. Damit stand über die Hälfte still. Diese Lage hat sich inzwischen etwas gebessert. Macron erklärte Mitte Oktober, 30 der insgesamt 56 Reaktoren seien am Netz. Der Betreiber EDF hat sich zudem verpflichtet, bis zum Januar wieder 45 Reaktoren laufen zu lassen.

Atomkraftmisere in Frankreich: Schäden und Wartungsarbeiten legen viele Reaktoren still

Das Desaster begann mit Korrosionsschäden an den Rohren eines Notkühlsystems, die Ende 2021 im Block 1 des Atomkraftwerk Civaux entdeckt wurden. EDF nahm daraufhin auch den Block 2 für Untersuchungen vom Netz. Zwei baugleiche Atomreaktoren, alle vom Typ N4, mussten in der Folge geprüft und abgeschaltet werden. Damit liefern die vier leistungsstärksten Reaktoren des Landes mit je 1560 Megawatt vorläufig keinen Strom mehr.

Im französischen Atomkraftwerk Civaux wurde die Korrosionsschäden zum ersten Mal festgestellt. (Archivfoto) © imagebroker/imago

Doch das ist noch nicht alles. Als anfällig für dieses Korrosionsphänomen haben sich auch die zwölf 1300-Megawatt-Blöcke der Reaktoren vom Typ P4 herausgestellt. Auch diese wurden abgeschaltet und werden nun überprüft. Zudem gibt es planmäßige Stillstände bei anderen Reaktoren, bei denen Brennelemente ausgetauscht und routinemäßige Prüfungen und Wartungen durchgeführt werden. Neben den jährlichen Wartungen, die laut GRS ein bis zwei Monate dauern, sind bei älteren Reaktoren auch die zehnjährigen Überprüfungen fällig, die bis zu fünf Monate dauern können.

Machen Sie mit und stimmen ab

Atomkraft in Frankreich: Deutschland exportiert wesentlich mehr Strom nach Frankreich

Erschwerend kommt hinzu, dass im Sommer wegen der anhaltenden Trockenheit die Versorgung der Reaktoren mit Kühlwasser nicht vollständig gewährleistet werden konnte. Deswegen wurden sie nur mit einer reduzierten Leistung gefahren.

Um die Energieversorgung zu gewährleisten, muss Frankreich aus dem Ausland so viel Strom importieren, wie schon lange nicht mehr. Im ersten Halbjahr 2022 hat Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt das erste Mal seit Beginn der Statistik im Jahr 1990 mehr Strom nach Frankreich exportiert als aus Frankreich importiert. Die insgesamt gestiegenen Stromexporte aus Deutschland führten unter anderem dazu, dass in den teuren Gaskraftwerken 2022 trotz Knappheit mehr Strom erzeugt wurde als im letzten Jahr.

Energieerzeugung in Frankreich: Streik bei EDF gefährdet Stromversorgung im Winter

Der französische Stromerzeuger EDF wird zudem von einer Streikwelle getroffen, die die Stromversorgung im Winter zusätzlich gefährden könnte. Die Proteste von Beschäftigten an Atomkraftwerken führten dazu, dass das Hochfahren mehrerer Reaktoren sich um je zwei bis drei Wochen verzögere, warnte der Netzbetreiber RTE am Dienstag (18. Oktober) in Paris. Anfang November sei mit einer niedrigeren Produktion zu rechnen als bislang angenommen.

Frankreich und Katar: Enge politische Beziehungen Fotostrecke ansehen

Ganz scheint sich Macron dann doch nicht auf Kernenergie verlassen zu wollen. Der französische Präsident will zusätzlich zu neuen Atomreaktoren auch den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Demnach will Frankreich bis zum Jahr 2050 rund 50 Offshore-Windparks auf See mit 40 Gigawatt Leistung schaffen. Doch da dürfte von der Opposition scharfer Gegenwind kommen. Macron warf der Rechtspopulistin Marine Le Pen im vergangenen Wahlkampf vor, die bestehenden Anlagen abbauen zu wollen. (mh/dpa)