Frankreich: Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt

Gasspeicher (Symbolbild) © IMAGO / Sven Simon

Die Gasspeicher in Frankreich sind schon gut gefüllt.

Paris in Frankreich - Der Füllstand erreichte am Donnerstag 90,06 Prozent, wie aus Daten der europäischen Plattform zur Gasspeicherung (Agsi) hervorgeht. Ziel der Regierung in Paris sind 100 Prozent vor November.

In Deutschland lag der Füllstand am Donnerstag bei 81,07 Prozent. Bis Oktober sollen es 85 Prozent sein, bis November 95 Prozent.



Laut den Daten der Plattform hat Portugal das 100-Prozent-Ziel bereits erreicht. Lettland ist mit 55,32 Prozent Füllstand das Schlusslicht. Im EU-Schnitt sind die Gasspeicher zu 78 Prozent gefüllt.



Die Schweizer Regierung teilte am Mittwoch mit, sie folge dem Beispiel anderer Länder und wolle 15 Prozent Gas im Winter (von Oktober bis Ende März) einsparen. Die Schweiz importiert all ihr Gas, der Brennstoff liefert rund 15 Prozent des Energieverbrauchs. Drei Viertel der Gasimporte kommen über Deutschland.

Wegen der Gasknappheit in Europa steigt der Preis seit Monaten. Am Mittwoch stieg er kurzzeitig über 300 Euro pro Kilowattstunde. Den absoluten Rekord hatte der Preis zu Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Anfang März mit 345 Euro erreicht. ilo/noe