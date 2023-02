Frankreich: Rentenalter soll von 62 auf 64 angehoben werden

Rentner auf einer Bank

Frankreichs umstrittene Rentenreform soll eine Erhöhung des Rentenalters vorsehen.

Paris in Frankreich - Für Präsident Emmanuel Macron ist es eines der wichtigsten Vorhaben seiner zweiten und letzten Amtszeit. Einen ersten Reformversuch hatte die Regierung nach Streiks, Massenprotesten und der Corona-Krise 2021 aufgeschoben. Auch das aktuelle Vorhaben hat bereits heftige Proteste ausgelöst. Ein Überblick.

Was will die Regierung?

Macron will erreichen, dass die Franzosen länger arbeiten und länger in die Rentenkasse einzahlen. Dazu soll das Rentenalter bis 2030 schrittweise von derzeit 62 auf 64 Jahre angehoben werden. Ursprünglich hatte Macon 65 Jahre als Ziel genannt. Zugleich soll die Zahl der Beitragsjahre für einen vollen Rentenanspruch schneller als bisher geplant auf 43 Jahre angehoben werden.



Die meisten der ursprünglich 42 Rentensysteme in Frankreich sollen abgeschafft werden, unter anderem im Pariser Nahverkehr und in den Strom- und Gasunternehmen. Für Menschen, die früh angefangen haben zu arbeiten, und für solche in besonders anstrengenden Berufen soll es weiterhin Ausnahmen geben. Das jüngste Zugeständnis der Regierung betrifft Menschen, die mit 20 oder 21 Jahren angefangen haben zu arbeiten. Wenn sie 43 Jahre lang eingezahlt haben, sollen sie bereits mit 63 Jahren in Rente gehen können.



Zugleich soll die Mindestrente nach vollständiger Beitragszeit auf 1200 Euro erhöht werden, dies auch rückwirkend für Menschen, die derzeit ihre Rente beziehen. Die Regierung will außerdem dafür sorgen, dass mehr Senioren als bisher im Beruf bleiben. Unternehmen, die nicht genügend Senioren beschäftigen, sollen sanktioniert werden.



Wie begründet die Regierung die Reform?

Ziel der Reform ist die langfristige Sicherung der Finanzierung des Rentensystems. Die Regierung rechnet mit einem Defizit in Höhe von 13,5 Milliarden Euro in der Rentenkasse bis 2030, falls die Reform ausbleibt.



Das Rentensystem kostet Frankreich jährlich etwa 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Bei der Rentenreform gehe es auch um die Verantwortung für die nächste Generation, betont die Regierung. Macron verweist auch auf die zunehmende Lebenserwartung und den Vergleich mit anderen EU-Ländern.



Wie steht Frankreich international da?

In Frankreich scheiden Menschen laut OECD deutlich früher aus dem Arbeitsmarkt aus als in anderen Industrieländern: 2020 lag das Durchschnittsalter für Männer bei 60 Jahren, für Frauen bei 61 Jahren. Dementsprechend liegt Frankreich auch bei der Beschäftigung von Senioren weit hinter anderen Ländern zurück: Ende 2021 waren lediglich 36 Prozent der 60- bis 64-Jährigen berufstätig. In OECD-Ländern sind es im Schnitt mehr als die Hälfte. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt in Frankreich 83 Jahre.



Wer ist gegen die Reform?

Laut Umfragen sind etwa zwei Drittel der Franzosen gegen die Anhebung des Rentenalters. Bei den ersten beiden Protesttagen gingen nach offiziellen Zahlen jeweils mehr als eine Million Menschen auf die Straße. Die Gewerkschaften lehnen die Anhebung des Renteneintrittsalters in seltener Einmütigkeit ab und rufen zu weiteren Protesten und Streiks auf, zunächst am Dienstag und Samstag.



Die linke Opposition bezeichnet die Reform als „brutal und ungerecht“. Sie verweist darauf, dass Macron die Wahl auch deshalb gewonnen habe, weil viele Wähler die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le Pen verhindern wollten. Dies entkräfte Macrons Argument, dass er mit diesem Programm gewählt worden sei.



Der Chef des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, nennt die Reform überflüssig. Er schlägt vor, über die Frage eine Volksabstimmung abzuhalten. Die konservativen Republikaner werden voraussichtlich für die Reform stimmen, dafür aber Zugeständnisse aushandeln.



Was sind die nächsten Schritte?

Der Gesetzesvorschlag wird bis zum 17. Februar in der Nationalversammlung debattiert. Anschließend geht er an den Senat, in dem die Konservativen die Mehrheit haben.



Die Regierung will das Gesetz bis zum Sommer durchbringen. Da das Gesetz Teil des Haushalts für die Sozialversicherung ist, ist die Debattenzeit beschränkt. Die Regierung könnte auch einmal einen Verfassungsartikel geltend machen, der es in manchen Fällen ermöglicht, ein Gesetz ohne Abstimmung zu verabschieden und dafür ein Misstrauensvotum in Kauf zu nehmen. kol/ju