Frankreich: Total senkt Benzinpreise

Frankreich: Total senkt Benzinpreise © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Mitten in der Diskussion über Sondersteuern für Profiteure der erhöhten Energiepreise infolge des russischen Angriffskrieges hat der französische Ölkonzern Total eine erneute Senkung der Spritpreise in Frankreich verkündet.

Paris - Im September und Oktober sollen sie demnach zum Weltmarktpreis um 20 Cent sinken, gefolgt von einer Kürzung um 10 Cent bis zum Jahresende, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Zuletzt waren auch in Frankreich Rufe nach einer sogenannten Übergewinnsteuer laut geworden. Allerdings lässt sie sich nur schwer berechnen.

Die französische Regierung hatte sich zwar nicht hinter die Pläne gestellt, Finanzminister Bruno Le Maire hatte aber Total mit Hauptsitz in Courbevoie ebenso wie das Logistikunternehmen CMA CGM aufgefordert, mehr zu unternehmen, um den von steigenden Preisen geplagten Verbrauchern zu helfen. Auch CMA CGM kündigte nun Preissenkungen an. Im Moment gewährt Total in Frankreich 12 Cent Rabatt auf Sprit. Die Aktion läuft bis Ende August und sorgt zusätzlich zur staatlichen Senkung des Benzinpreises 18 Cent für eine Entlastung an der Tankstelle. (dpa)