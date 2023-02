Frankreich: Verkehrsminister will 49-Euro-Ticket zum Vorbild nehmen

49-Euro-Ticket (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/IMAGO

Frankreichs Verkehrsminister will das 49-Euro-Tickets kopieren und ein landesweites einheitliches Ticket für den öffentlichen Nahverkehr einführen.

Paris in Frankreich - Frankreich soll nach dem Vorbild des 49-Euro-Tickets ein landesweit einheitliches Ticket für den öffentlichen Nahverkehr bekommen. „Ich bin überzeugt, dass sich ein Einheitsticket innerhalb von zwei Jahren in ganz Frankreich einführen lässt“, sagte Verkehrsminister Clément Beaune der Zeitung „20minutes“. Auf diese Weise ließe sich der Alltag von Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs „revolutionieren“, fügte er hinzu.

Bis Ende des Jahres solle ein Einheitsticket in einigen Regionen getestet werden, kündigte er an. Einen möglichen Preis dafür nannte er nicht. Auch die Form des Tickets sei noch nicht entschieden. Es könne eine App auf dem Telefon sein, aber es solle in jedem Fall auch eine Papierversion geben. Ähnlich wie in Deutschland sollen Inhaber des Tickets Bahnen und Busse im Nahverkehr im ganzen Land nutzen können.



Beaunes Vorschlag stützte sich auf Ergebnisse eines Innovationswettbewerb, der am Dienstag im Pariser Wissenschafts- und Industriemuseum begonnen hatte. kol/pe