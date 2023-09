Französische Bahn knackt Rekord-Marke von 24 Millionen Sommer-Fernreisen

Teilen

Französische Bahn SNCF (Symbolbild). © Michal Kamaryt/Imago

Im Sommer 2023 hat die französische Bahn SNCF mit 24 Millionen Fernreisen einen neuen Rekord erreicht.

Saint-Denis in Frankreich - Dies bedeute einen Anstieg der Zahl der Fahrgäste auf den TGV- und Intercité-Linien um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte SNCF-Chef Christophe Fanichet am Donnerstag in Paris mit. Die Zahl der Nachtzugreisenden sei um 15 Prozent auf 215.000 gestiegen.

Die österreichische Bahn und die Deutsche Bahn hatten am Vortag eine neue Nachtzugverbindung zwischen Paris und Berlin vom Dezember an angekündigt. Sie soll zunächst drei Mal die Woche fahren. Der Nachtzug zwischen den beiden Städten war 2014 eingestellt worden. Die französische Bahn bietet derzeit Nachtzüge von Paris in die Alpen, in die Pyrenäen und nach Nizza an.

Innerhalb Frankreichs waren in diesem Sommer wie üblich Ziele am Mittelmeer und am Atlantik besonders beliebt. Es sei aber auch ein Trend zu „grünen Gegenden“, etwa in die Alpen, in die Region Burgund oder ins Elsass zu beobachten, sagte Fanichet. Auf den internationalen Strecken nach Deutschland, Großbritannien und Spanien sei die Zahl der Reisenden ebenfalls um vier Prozent auf sechs Millionen Reisende angestiegen.



Etwa die Hälfte der Reisenden habe ihre Fahrkarten mehr als drei Wochen im voraus gekauft. Die Fahrpreise für die TGV-Schnellzüge seien in diesem Jahr im Schnitt um etwa fünf Prozent gestiegen. kol/pe