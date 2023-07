Streit um Elterngeld: Warum geht es immer um das Einkommen – und nie um Vermögen?

Von: Max Müller

Teilen

Kurfürstendamm, Berlin: Es sind Gegenden wie diese, wo man nur mit Einkommen schwer eine Wohnung kaufen kann. © Imago

Das Elterngeld wirft eine alte Frage neu auf: Wann ist man reich? Dabei wird häufig mit dem Einkommen argumentiert. Dabei spielt das nur eine untergeordnete Rolle.

Köln – Wann ist man reich? Es ist eine Debatte, die wahrscheinlich schon immer so beendet wurde: Es kommt darauf an, worauf man sich bezieht. Seit dieser Woche gilt das nicht mehr. Denn das neue Elterngeld hat, zumindest wird das vielfach so diskutiert, eine klare Grenze gezogen: Wenn ein Paar mehr als 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat, ist es reich und braucht keine Hilfe vom Staat. Wer darunter liegt, muss unterstützt werden.

2007 wurde das Elterngeld eingeführt. Es soll, abhängig vom Nettolohn, den Wegfall des Gehalts während der Elternzeit teilweise ersetzen. Das Elterngeld wird nach Einkommen gestaffelt und liegt zwischen 300 und 1.800 Euro monatlich, was je nach Einkommenshöhe 65 bis 100 Prozent des Nettomonatsgehalts sind.

Kürzung beim Elterngeld betrifft geringen Teil der Familien

Ausgangspunkt der ganzen Debatte sind die Sparpläne von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Familienministerin Lisa Paus (Grüne) musste liefern, wenn auch zähneknirschend. „Ich habe dann eben von den schlechtesten Lösungen die möglichst wenig schlechte ausgewählt“, sagte Paus RTL/NTV.

Ihr Vorhaben sieht nun vor, dass der Kreis der Elterngeldberechtigten verkleinert wird. Von derzeit 300.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen (250.000 Euro bei Alleinerziehenden) auf künftig 150.000 Euro soll die Grenze herabgesenkt werden. Das würde laut Paus etwa 60.000 Familien betreffen. Das Institut der deutschen Wirtschaft kommt auf eine andere Zahl. Demnach wären es 435.000 Paare, die künftig kein Elterngeld mehr bekommen würden. Insgesamt leben 11,9 Millionen Familien in Deutschland.

Die sich anschließende Debatte dreht sich aber um etwas ganz anderes. Und sie wird, wie eigentlich immer, auf Basis von Einkommen geführt. Man liest dann häufig von „Gutverdienern“ oder „Geringverdiener“, doch niemals von „Vermögenden“ oder „Armen“. Dabei spielt das Einkommen allenfalls eine untergeordnete Rolle bei der Frage, wer gesamtwirtschaftlich betrachtet wie viel hat ist. „60 Prozent aller privaten Vermögen in Deutschland werden vererbt“, erklärt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der Frankfurter Rundschau. „Wenn wir über Millionäre und Milliardäre sprechen, sind es sogar 70 Prozent und mehr.“ Das zeigt auf sehr plakative Weise, wie Reichtum verteilt wird: Je mehr Geld im Spiel ist, desto wichtiger werden Erbschaften.

Debatte ums Elterngeld: Vermögen wird weniger stark besteuert als Einkommen

Obendrauf kommt ein weiteres Privileg. „Wer ein großes Vermögen erbt, hat es deutlich leichter, dieses zu vergrößern, als jemand, der es durch Arbeit versucht“, sagt Fratzscher. Dabei spielt auch das steuerliche Ungleichgewicht eine Rolle – Arbeit wird stärker besteuert als Vermögen. Bei den Erbschaften ist es nicht anders, sagt Fratzscher. „Große Vermögen werden sehr oft komplett steuerfrei vererbt – sogar an Minderjährige.“

Insofern liegt es doch eigentlich nahe, das Vermögen stärker zu berücksichtigen, wenn es um die Frage geht, wie viel Bafög eine Studentin bekommt (das wird auf Basis des Einkommens der Eltern berechnet) – oder wie viel Elterngeld jemandem zusteht. Doch es gibt einen Haken. „Es fehlen offiziellen Daten über Vermögen“, sagt Fratzscher. „Einkommen muss dem Finanzamt gemeldet werden, Vermögen nicht. Es gibt ja keine Vermögenssteuer.“

Deutschland schützt Vermögen stärker als USA

Einen Umstand, den man spezifizieren muss. Die Faustformel lautet: Je mehr Geld irgendwo akkumuliert ist, desto weniger weiß man darüber. Je weniger Geld da ist, desto besser wissen die Behörden Bescheid. „Es ist schon perfide, dass bei Bürgergeldempfängern viel genauer hingeschaut wird. Durch Steuerbetrug wird übrigens 100fach mehr Schaden angerichtet als durch Bürgergeldbetrug“, sagt Fratzscher.

Dass Vermögen in Deutschland viel stärker protegiert wird als anderswo, hat kulturelle Gründe. „Das Bild des sparsamen Menschen, der viel Geld hinterlässt, ist in Deutschland positiv belegt. In den USA ist das anders. Dort ist es verpönt, reich zu sterben“, sagt Fratzscher. Eigentlich widerspreche die deutsche Eigenart dem Grundgesetz. „Wer mehr hat, muss eigentlich auch mehr geben“, sagt Fratzscher.

Marcel Fratzscher zu Elterngeld: „Verpasste Chancen, wirklich etwas zu ändern“

Im speziellen Fall des Elterngeldes findet es der Ökonom dennoch angemessen, das Einkommen als Referenzwert heranzuziehen – und Vermögen eher zu vernachlässigen. „Es geht ja um den entfallenen Lohn, so gesehen macht es schon Sinn, dass wir über Einkommen sprechen.“ Zufrieden ist er mit den jetzigen Plänen dennoch nicht. „Es ist eine verpasste Chance, wirklich etwas zu ändern. Man spart vielleicht 200 oder 300 Millionen Euro, das ist nicht viel bei großen Haushalten“, sagt Fratzscher.

Sein Vorschlag: Die Politik müsse endlich versuchen, dem ursprünglichen Ziel des Elterngelds gerecht zu werden. „Es geht darum, die beruflichen Möglichkeiten von Frauen zu stärken, die Care-Arbeit gerechter zu verteilen und dafür zu sorgen, dass Väter mehr als zwei Monate Elternzeit nehmen.“ Ein Ziel, das sich nur über eine Reform des Ehegattensplittings erreichen ließe. „Obendrein könnte man 50 Mal mehr sparen als beim Elterngeld“, sagt Fratzscher.