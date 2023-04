Frauenanteil in deutscher Tech-Branche laut Umfrage niedrig

Einer Umfrage zufolge arbeiten nur wenige Frauen in Deutschland in der Tech-Branche.

Berlin in Deutschland - Unter den IT-Fachkräften in IT- und Telekommunikationsunternehmen sind nur fünf Prozent Frauen, wie aus der am Mittwoch vorgestellten Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervorging. In der Gesamtbelegschaft in diesen Unternehmen lag der Anteil demnach bei 15 Prozent. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede je nach Unternehmensgröße: Während Großunternehmen der Branche 26 Prozent Frauen beschäftigen, fand sich in jedem fünften kleinen Unternehmen keine einzige Frau.

Gleichzeitig gaben 92 Prozent der Unternehmen an, dass gemischte Teams zu einem besseren Betriebsklima beitragen würden. Drei Viertel gaben an, dass mehr Frauen zu mehr Kreativität und Produktivität führen würden. Ebenfalls rund drei Viertel der Befragten gaben an, ohne Frauen verspiele die Branche ihre Zukunft.



Dabei hatte nur jedes dritte Unternehmen (31 Prozent) Ziele zur Erhöhung von Frauenanteilen verankert. 19 Prozent planen dies demnach konkret, 24 Prozent würden es diskutieren. 22 Prozent gaben auch an, solche internen Zielsetzungen seien kein Thema für sie.



Diejenigen Unternehmen ohne derartige Ziele begründeten es in der Mehrheit (72 Prozent) mit dem Fehlen qualifizierter Bewerberinnen. Aber auch insgesamt gab mehr als die Hälfte (53 Prozent) der befragten Unternehmen an, nicht genügend qualifizierte Bewerberinnen zu finden.



Fast vier von zehn sahen sich durch fehlende Frauennetzwerke und 37 Prozent durch eine schlechtere Selbstvermarktung von Frauen herausgefordert. Traditionelle Rollenbilder und eine mangelnde Betreuungsinfrastruktur nahm jedes dritte Unternehmen als Hürde wahr.



Dabei gaben zahlreiche Unternehmen an, Frauen bereits verstärkt zu fördern. Neun von zehn gaben an, mobiles Arbeiten zu ermöglichen oder zu planen. 59 Prozent achten demnach generell auf familienfreundliche Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel flexible Arbeitsmodelle. Führung in Teilzeit bieten der Umfrage zufolge 28 Prozent an oder planen es.

Bitkom Research befragte für die repräsentative Erhebung 503 Unternehmen ab zehn Beschäftigen telefonisch. sae/hcy