Freihandelsabkommen: Kolumbianischer Präsident Petro will mit USA neu verhandeln

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro © Sebastian Barros/Imago

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro will ein Freihandelsabkommen mit den USA neu verhandeln.

Bogotá in Kolumbien - „Ich möchte öffentlich ankündigen, dass die Neuverhandlungen beginnen“, sagte Petro am Mittwoch (Ortszeit) vor Landwirten in Pitalito im Süden des Landes und erntete dafür Applaus. Das seit elf Jahren geltende Abkommen zwischen beiden Ländern verbiete es Kolumbien, einheimische Maissorten anzubauen, betonte er.

Petro hatte während des Wahlkampfs für die Präsidentschaftswahlen 2022, die ihn als den ersten linksgerichteten Präsidenten des Landes an die Macht brachten, damit geworben, dass er das Freihandelsabkommen ändern wolle, um die kolumbianische Landwirtschaft vor „billigen US-Importen“ zu schützen.



„Wir importieren fast unseren gesamten Mais aus den Vereinigten Staaten und Kanada. Wenn ich diesen Mais durch kolumbianischen Mais ersetze, würde ich 1,2 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. In anderen Worten: Wohlstand“, sagte Petro.



Das 2012 unterzeichnete bilaterale Handelsabkommen machte die USA zum Hauptabnehmer der kolumbianischen Waren- und Dienstleistungsexporte und zu einem der wichtigsten Investoren im Land, wie aus Daten des kolumbianischen Handelsministeriums hervorgeht. kbh