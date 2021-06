100 Euro Freizeitbonus für Kinder: Wer hat Anspruch auf das Geld, wann wird ausgezahlt?

Einmalzahlung

Die Bundesregierung zahlt einen Kinderfreizeitbonus von 100 Euro für Ferien, Sport und Freizeit. Doch nicht alle Familien haben Anspruch auf das Geld. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

Berlin - Der Bund gibt in diesem und nächsten Jahr rund zwei Milliarden Euro für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ aus. Ziel des Programms ist es, Lernrückstände abzubauen, die frühkindliche Bildung zu stärken sowie Ferienfreizeiten und außerschulische Angebote zu fördern.

Ein Teil von „Aufholen nach Corona“ ist der sogenannte Kinderfreizeitbonus, den der Bundestag am 11. Juni beschlossen hat. Hintergrund ist, dass der Lockdown insbesondere Kindern und Jugendlichen zu schaffen gemacht hat, da Schulen und Kindergärten teilweise geschlossen waren und Freunde treffen nur stark eingeschränkt möglich war. Der Kinderfreizeitbonus ist als eine Art Ausgleich gedacht, um die schweren Zeiten leichter vergessen zu machen.

Kinderfreizeitbonus für einkommensschwache Familien: Einmalzahlung wird nicht auf Sozialleistungen angerechnet

Einkommensschwache Familien erhalten hierbei eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro je Kind. Ausgezahlt werden soll der Freizeitbonus ab August. Der Kinderfreizeitbonus wird nicht auf die Sozialleistungen angerechnet.

Insgesamt stellt der Bund 270 Millionen Euro dafür zur Verfügung. Dies bedeutet, dass rund 2,7 Millionen Kinder von dem Kinderfreizeitbonus profitieren können.

Kinderfreizeitbonus für einkommensschwache Familien: meisten Familien müssen keinen Antrag stellen

Den Freizeitbonus erhalten einkommensschwache Familien, die entweder auf Hartz IV angewiesen sind, Wohngeld, den Kinderzuschlag oder Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Familien, die bereits Kindergeld beziehen, erhalten den Bonus automatisch überwiesen, es muss kein Antrag gestellt werden.

Auch Familien, die Grundsicherung nach SGB II, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder Leistungen im Rahmen der Ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt im Sozialen Entschädigungsrecht nach dem Bundesversorgungsgesetz erhalten, wird der Kinderfreizeitbonus automatisch überwiesen.

Anders sieht es bei den übrigen Berechtigten aus. Familien, die ausschließlich Wohngeld oder Hilfen zum Lebensunterhalt erhalten, ohne gleichzeitig Kinderzuschlag beziehen, sind der Familienkasse nicht bekannt. Das bedeutet, dass sie bei der Familienkasse einen formlosen Antrag auf den Kinderfreizeitbonus stellen müssen.

Kinderfreizeitbonus für einkommensschwache Familien: „je nach Lust und Laune“ verwenden

Die kommissarische Familienministerin Christine Lambrecht (SPD) betont, dass der Betrag „je nach Lust und Laune“ verwendet werden darf. Gedacht hat sie dabei in erster Linie an Ferien-, Sport- und Freizeitaktivitäten der Kinder. Dazu zählen zum Beispiel Ausflüge, Freibadbesuche oder vielleicht auch mal das eine oder andere Eis.

Wofür das Geld ausgegeben wird, liegt letztlich in der Verantwortung der Eltern. Einzige Bedingung ist, dass der Bonus tatsächlich den Kindern und Jugendlichen zugutekommt.

Der Kinderfreizeitbonus in Kürze

Wer hat Anspruch auf den Kinderfreizeitbonus? Von ihm profitieren Familien, die Hartz IV angewiesen sind, Wohngeld, den Kinderzuschlag oder Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Muss der Kinderfreizeitbonus beantragt werden? Die meisten Familien müssen dafür keinen gesonderten Antrag stellen. Allein Familien, die nur Wohngeld und keinen Kinderzuschlag beziehen sowie Familien mit Sozialhilfe müssen dafür einen formlosen Antrag bei der Familienkasse stellen. Wann wird der Kinderfreizeitbonus ausbezahlt? Laut Bundesregierung wird der Bonus ab August an die Berechtigten ausbezahlt.

Kinderbonus in Höhe von 150 Euro: automatische Auszahlung erfolgte im Mai

Bereits im Mai 2021 erhielten Familien, die von der Grundsicherung leben oder Sozialgeld beziehen, automatisch einen Kinderbonus in Höhe von 150 Euro ausbezahlt. Den Bonus gab es für jedes Kind, für das in diesem Jahr mindestens in einem Monat Anspruch auf Kindergeld besteht oder bestand. Auch diese Einmalzahlung wird nicht auf Sozialleistungen angerechnet.

