Friedenspflicht: Lufthansa-Piloten streiken nicht bis Ende Juni 2023

Teilen

Lufthansa Boeing 747-400 (Symbolbild) © IMAGO/Bayne Stanley

Die Piloten der Lufthansa verzichten bis zum nächsten Sommer auf Streiks.

Köln in Deutschland - Knapp eine Woche nach ihrer Einigung veröffentlichten Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Cockpit Details: Demnach gilt bis Ende Juni 2023 eine "umfassende" Friedenspflicht. Die Pilotinnen und Piloten der Airline bekommen rückwirkend ab August 2022 sowie ab April 2023 jeweils 490 Euro mehr im Monat.

In der Zeit bis Juni 2023 sei zudem ein "konstruktiver Austausch zu verschiedenen Themen" vereinbart worden, erklärte die Lufthansa. Marcel Gröls, der Vorsitzende Tarifpolitik der VC, sagte: "Das gute monetäre Ergebnis ist erfreulich, aber ebenso freuen wir uns, dass wir einen weiteren Schritt in Richtung einer tragfähigeren Partnerschaft erzielen konnten. Wir sind aktuell auf einem guten Weg mit der Lufthansa."



Die Vereinigung Cockpit hatte am vergangenen Dienstag in letzter Sekunde auf einen weiteren Streik am Mittwoch verzichtet, nachdem in Gesprächen mit der Lufthansa-Geschäftsführung eine Einigung gelungen war. Einzelheiten nannten beide Seiten zu diesem Zeitpunkt zunächst nicht. ilo/pe