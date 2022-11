Geschäftsboom bei Rolls-Royce Power Systems: Notstromaggregate fast ausverkauft

Teilen

Das Geschäft bei Rolls-Royce Power Systems boomt. © Robert Schmiegelt via IMAGO

Das Geschäft mit Notstromaggregaten läuft für den Großmotorenhersteller Rolls-Royce Power Systems aktuell sehr gut.

Friedrichshafen - Im ersten Halbjahr 2022 sei man schon für das komplette Jahr 2023 so gut wie ausverkauft, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur. «Die Wartezeiten für die Aggregate betragen aktuell 6 bis 12 Monate», sagte er.

Mit den Dieselaggregaten der Marke MTU sicherten sich etwa Krankenhäuser, Rechenzentren oder Flughäfen vor möglichen Stromausfällen ab. Produziert werden die Serien-Stromaggregate in Bayern und den USA. Der große Run auf die Aggregate habe auch schon vor dem Ukraine-Krieg begonnen, sagte der Sprecher. «Der Datenverkehr nimmt fast in allen Branchen zu - Mittelständer wollen so wie große Konzerne den Datenfluss absichern.»

Im vergangenen Jahr hat Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen am Bodensee rund 2,75 Milliarden Pfund (knapp 3,2 Milliarden Euro) umgesetzt - etwa ein Drittel davon im Geschäftsfeld Power Generation, zu dem auch die Notstromaggregate zählen. Der Anteil steige weiter. Wie viele Notstromaggregate in diesem Jahr verkauft wurden, wollte der Motorenhersteller nicht sagen.

Unter der Marke MTU vertreibt Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen als Geschäftsbereich des britischen Mutterkonzerns schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme zur Energieerzeugung für Schiffe sowie schwere Land-, Schienen- und Militärfahrzeuge. Weltweit arbeiten rund 9000 Menschen für den Konzern. (dpa)