„Frohes Neues“ wünscht sich die Mehrheit am liebsten am Telefon

Frau telefoniert © Westend61/IMAGO

92 Prozent der Menschen in Deutschland wollen ihre Neujahrsgrüße per Telefonat übermitteln.

Berlin in Deutschland - Fast zwei Drittel nutzen mittlerweile aber auch Videotelefonie über beispielsweise WhatsApp oder Facetime, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Befragung des Digitalverbands Bitkom hervorgeht. Unter den Jüngeren zwischen 16 und 29 Jahren nutzen diese Dienste sogar 79 Prozent.

Die Hälfte der Befragten verschickt demnach Neujahrsgrüße per Sprachnachrichten über Messenger-Dienste. 13 Prozent zeichnen Videonachrichten auf, die sie per Messenger an ihre Liebsten verschicken.



Doch auch geschriebene Nachrichten spielen zur Übermittlung von Neujahrsgrüßen eine Rolle: 56 Prozent schreiben Textnachrichten über Messenger-Dienste, 21 Prozent setzen auf handgeschriebene Postkarten oder Briefe, zwölf Prozent schreiben zu Silvester eine SMS und acht Prozent eine E-Mail. Lediglich ein Prozent gab laut Bitkom an, überhaupt keine Neujahrsgrüße zu übermitteln. Für die repräsentative Erhebung wurden 1005 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. awe/pe