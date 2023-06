Steuer-Falle Altersteilzeit: Darauf sollten Frührentner besonders achten

Von: Amy Walker

Viele Menschen nutzen das Modell der Altersteilzeit, um früher in Rente zu gehen. Doch vorher sollte man seine Finanzen genau prüfen – sonst droht die Steuer-Falle.

Berlin – Wer langsam auf die 60 zugeht, sehnt sich wahrscheinlich nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben. Immer mehr Menschen geben an, dass sie nicht voll bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten wollen. Nicht alle wollen jedoch die Abschläge auf die Rente in Kauf nehmen. Dafür gibt es die Altersteilzeit, durch die man sich vorzeitig aus der Arbeit verabschieden kann. Zwar kann man dann ohne Abschläge in Frührente gehen. Bei den Steuern sollte man aber aufmerksam sein.

Zwei Modelle: Blockmodell und Gleichverteilungsmodell

Das Modell war früher bei Arbeitgebern beliebter, als es heute ist. Durch den Fachkräftemangel versuchen Unternehmen heute eher, jeden guten Mitarbeiter so lange wie möglich zu halten. Die Altersteilzeit ist aber ungebrochen beliebt.

Es gibt zwei unterschiedliche Modelle: das Blockmodell und das Gleichverteilungsmodell. Dabei ist aber das Blockmodell das beliebtere – damit können Arbeitnehmer nämlich schon mit 60 Jahren aufhören zu arbeiten.

Unterschied: Block- und Gleichverteilungsmodell Beim Gleichverteilungsmodell wird die bisherige Arbeitszeit sofort halbiert. Dabei wird auch das Gehalt halbiert und dann um mindestens 20 Prozent aufgestockt. Man erhält also mindestens 70 Prozent des vorherigen Nettogehalts. Der Aufstockungsbetrag kann höher ausfallen und ist dazu noch steuer- und abgabenfrei. Der Arbeitgeber zahlt weiterhin mindestens 80 Prozent der Rentenversicherungsbeiträge, damit der Arbeitnehmer bei Eintritt ins Rentenalter kaum Einbußen hat. Beim Blockmodell wird die Zeit bis zum Renteneintrittsalter in zwei gleich lange Blöcke unterteilt. Im ersten Block arbeitet der Arbeitnehmer ganz normal weiter wie bisher. Im zweiten Block arbeitet er dann überhaupt nicht mehr. Das Gehalt wird im Blockmodell während der gesamten Zeit, also in beiden Phasen, halbiert. Auch hier muss der Arbeitgeber den Aufstockungsbetrag von mindestens 20 Prozent des reduzierten Gehalts leisten.

Aufstockungsbetrag unterliegt dem Progressionsvorbehalt

Wer mit dem Gedanken spielt, in die Altersteilzeit zu gehen, sollte sich natürlich seiner Finanzlage bewusst sein. Zum einen sollten Sie herausfinden: Können Sie überhaupt von 70 Prozent Ihres aktuellen Gehalts leben? Und das über Jahre – so lange, wie Sie eben in der Altersteilzeit sind?

Bei den Steuern muss man auch genau aufpassen. So stimmt es zwar, dass der Aufstockungsbetrag, den der Arbeitgeber auf das Teilzeitgehalt bezahlt, steuer- und abgabenfrei ist. Der Betrag unterliegt jedoch dem sogenannten „Progressionsvorbehalt“.

Das bedeutet: Der Betrag wird nicht versteuert, wird aber als Teil des ganzen Einkommens berücksichtigt. Das ist ein entscheidender Unterschied. Je nachdem, wie hoch das gesamte Einkommen inklusive Aufstockungsbetrag dann ausfällt, wird möglicherweise ein anderer Steuersatz angewandt.

Viele Arbeitnehmer nutzen die Altersteilzeit zum früheren Renteneintritt. Doch es ist auch Vorsicht geboten. © IMAGO/Ekaterina Yakunina

Beispiel bei Altersteilzeit: Gabi zahlt 600 Euro drauf

Zur Veranschaulichung ein Beispiel: Beispiel-Arbeitnehmerin Gabi verdient in Vollzeit 4000 Euro brutto, geht aber jetzt in die Altersteilzeit. Vorher hat sie ungefähr 2.800 Euro netto nach Hause genommen. Sie wird zukünftig nur noch 2000 Euro brutto + Aufstockungsbetrag haben. Das sind 1.600 Euro + 400 Euro Aufstockung = 2000 Euro netto.

Gabis Aufstockungsbetrag ist zwar steuerfrei, wird aber auf ihr Gesamteinkommen gezählt. Dadurch fällt der Steuersatz höher aus: Sie zahlt durch den Aufstockungsbetrag rund 15 Prozent an Steuern auf ihr Jahreseinkommen, ohne diesen wären es nur 12 Prozent. Dadurch zahlt Gabi im Jahr anstatt 3007 Euro ganze 3624 Euro an Steuern, also 617 Euro mehr als ohne Aufstockungsbetrag. Je höher die Beträge werden, desto höher die Steuersätze und desto größer kann der Unterschied ausfallen.

Das Finanzamt München hat hier einen Progressionsvorbehalt-Rechner, in die jede und jeder seine eigenen Daten eingeben kann.