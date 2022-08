Frühjahrsquartal: Wirtschaft in Japan um 0,5 Prozent gewachsen

Menschen beim Einkaufen in Tokio (Symbolbild)

Stärkerer private Konsum

Nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen ist Japans Wirtschaft von April bis Juni um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gewachsen.

Tokio in Japan - Grund war nach Angaben der Regierung vom Montag vor allem der stärkere private Konsum. Für das zweite Halbjahr sind die Aussichten für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt allerdings gedämpft.

Die Ausgaben der privaten Haushalte legten von April bis Juni den Angaben zufolge um 1,2 Prozent zu. Die Regierung hatte die Anfang des Jahres eingeführten strengen Einschränkungen wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante der Corona-Pandemie wieder gelockert. Auch die Auslandsinvestitionen legten von April bis Juni kräftig um 1,4 Prozent zu. Die Exporte dagegen, in Japan in der Vergangenheit der Wachstumstreiber, stagnierten.

Im laufenden dritten Quartal dürfte der Konsum wegen der steigenden Inflation in Japan nachlassen, schätzen Ökonomen. Zudem steigen in Japan die Corona-Fälle seit Juni wieder stark an.

Die japanische Zentralbank hatte im Juli ihre Wachstumsprognose für 2022/2023 von 2,9 auf 2,4 Prozent abgesenkt. In Japan beginnt das Haushaltsjahr am 1. April. Die Aussichten für 2023/2024 korrigierte die Notenbank leicht um 0,1 Punkte nach oben auf 2,0 Prozent. ilo/ans