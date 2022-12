Angst um die Frührente: Wackelt die Rente mit 63?

Von: Klaus Rimpel

Abschlagsfreier Ruhestand mit 63: Ist damit bald Schluss? Kanzler Olaf Scholz möchte den Trend zur Frühverrentung stoppen, die FDP hofft auf eine Flexi-Rente.

München – Viele 50- bis 60-Jährige freuen sich schon auf die Rente mit 63. Doch die seit 2014 bestehende Möglichkeit der Frührente ohne Abschläge für besonders langjährig Versicherte wackelt! Nach der Ankündigung von Kanzler Olaf Scholz (SPD), den Trend zur Frühverrentung stoppen zu wollen, kristallisieren sich erste konkrete Pläne der Ampel heraus, wie die Rente reformiert werden soll: Die FDP hofft darauf, jetzt in der Ampel ihr Konzept der Flexi-Rente durchsetzen zu können.

Rente mit 63: FDP will stattdessen flexibles Renteneintrittsalter

FDP-Fraktionschef Christian Dürr begrüßte den Vorstoß des Kanzlers. Aus Sicht der FDP sind die bisherigen Regeln zum Renteneintritt zu starr. „Über ein flexibles Renteneintrittsalter und verschiedene Arbeitszeitmodelle könnte jeder Einzelne den persönlichen Übergang in die Rente viel passgenauer gestalten als heute“, sagte Dürr. Die SPD starte damit, ihr Prestige-Projekt Rente mit 63 abzuwickeln, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Stefan Müller.

Doch SPD-Chefin Saskia Esken stellte sich diesem Eindruck entgegen: „Es ging dem Kanzler darum, deutlich zu machen, dass wir angesichts des dramatischen Mangels an Arbeitskräften, den wir derzeit haben, auch älteren Beschäftigten Beschäftigungschancen ermöglichen müssen.“ Derzeit sei es so, dass viele Ältere keine Arbeit mehr bekämen, wenn ein Unternehmen nicht mehr weitermache. Die Arbeitswelt sei für die Beschäftigung Älterer „nicht gut ausgerichtet“, fügte Esken hinzu.

„Daran müssen wir etwas ändern, damit alle eine gute Chance haben, das reguläre Rentenalter zu erreichen“, verlangte die SPD-Chefin. Die Rente mit 63 ohne Abschläge sei gleichwohl weiterhin wichtig, „weil es Menschen gibt, die so hart arbeiten, dass sie das reguläre Alter nicht gesund erreichen können“, so Esken. Auch VdK-Präsidentin Verena Bentele erklärte, die Wirtschaft müsse die Arbeitsbedingungen für Ältere verbessern, wenn sie Beschäftigte länger in den Betrieben halten will.

2021 schied jeder Dritte über die Rente mit 63 aus dem Erwerbsleben aus

Nachdem als Folge der Rente mit 67 jahrelang immer mehr ältere Menschen berufstätig blieben, stagnierte dieser Trend zuletzt (siehe Grafik).

2021 schied jeder Dritte über die Rente mit 63 aus dem Erwerbsleben aus. Insgesamt ging ein Viertel der Neurentner vor der Regelaltersgrenze in den Ruhestand. 2021 lag die durchschnittliche Rentenbezugsdauer in Deutschland laut Statistischem Bundesamt bei 20,5 Jahren. Das sind rund vier Jahre mehr als noch vor zwanzig Jahren. Im Vergleich zum Jahr 1960 stieg die Dauer des Rentenbezugs sogar um mehr als zehn Jahre.

Ein weiteres Problem: Den Zahlen des Statistischen Bundesamts zufolge lebten Ende 2021 in Deutschland rund 12,6 Millionen Menschen im Alter zwischen 55 und 65 Jahren. Ihnen gegenüber stehen nur 8,5 Millionen Junge im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, die in der kommenden Dekade ins Erwerbsleben starten – 4,2 Millionen Menschen fehlen so im nächsten Jahrzehnt dem Arbeitsmarkt und der Rentenkasse.