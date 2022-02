Fünf Wochen nach Vulkanausbruch: Internet des Pazifikstaates Tonga repariert

Teilen

Anwohner fegen Asche von einer Straße, nach dem Ausbruch eines unterseeischen Vulkans vor Tonga © Marian Kupu / dpa

Fünf Wochen nach dem schweren Vulkanausbruch auf Tonga ist die Internetverbindung des Pazifikstaates wiederhergestellt worden.

Nukuʻalofa - Die Datenverbindungen auf den beiden Hauptinseln funktionierten wieder, teilten die Telekommunikationsanbieter Digicel und TCC am Dienstag mit. Unmittelbar nach der Katastrophe konnte das abgelegene Land nur sehr eingeschränkt mit der Außenwelt kommunizieren, da bei dem Vulkanausbruch ein Unterseekabel beschädigt worden war. Der Kontakt war zunächst nur über einige Satellitenverbindungen möglich.

Der Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai Mitte Januar war einer der schwersten seit Jahrzehnten und noch im weit entfernten Alaska messbar. In weitem Umkreis im Pazifik gingen Asche und saurer Regen nieder. Ein Dorf auf der Insel Mango wurde vollständig zerstört, während in mehreren anderen Dörfern, die über den gesamten Archipel verstreut sind, nur noch wenige Häuser stehen. Die Eruption führte sogar an weit entfernten Küsten von Japan bis in die USA zu Flutwellen.



noe/jes