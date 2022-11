Für Energiewende fehlen laut Studie über 200.000 Fachkräfte

Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung (Symbolbild) © penofoto/IMAGO

Für eine erfolgreiche Energiewende in Deutschland werden laut Studie über 200.000 Fachkräfte benötigt.

Köln in Deutschland - Allein für den Ausbau der Solar- und Windenergie fehlten heute rund 216.000 Fachkräfte in rund 190 Berufen, zitierte die Funke Mediengruppe am Samstag aus der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Der größte Mangel herrscht demnach in der Bauelektrik, der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Informatik.

Gefragt sind laut Studie vor allem knapp 17.000 Elektrik-Fachkräfte, sie seien das „Nadelöhr der Energiewende“, zitierten die Funke-Zeitungen. Zudem fehlten 14.000 Experten in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie 13.600 Informatiker. Frauen sind in diesen Bereichen kaum präsent, ihr Anteil in den relevanten Kernberufen liegt laut Studie bei unter zehn Prozent.



Auch beim Nachwuchs sehe es bescheiden aus, obwohl die Zukunftschancen in dem Bereich sehr aussichtsreich seien, zitierte Funke. 14.760 Ausbildungsplätze in den relevanten Berufen der Solar- und Windenergie seien 2021 nicht besetzt gewesen.



„Um die Energiewende nicht zu gefährden, muss die Fachkräftesicherung für alle Beteiligten von höchster Priorität sein“, sagte Studienautorin Anika Jansen vom IW. „Mittelfristig müssen wir es schaffen, noch mehr junge Menschen für die benötigten Berufe zu gewinnen.“ Neben gezielten Imagekampagnen sollte bereits frühzeitig das Interesse für Technik gefördert werden. ilo/lan