Fußball-EM: In der Wirtschaft kommt keine Feierlaune auf

Umsatz-Boom bleibt aus

TV-Sender, Brauereien und Sportartikelausrüster freuten sich auf ein dickes Zusatzgeschäft durch die EM. Doch ihre Erwartungen wurden bisher bitter enttäuscht.

München - Große Sportereignisse wie EM oder WM sind nicht nur ein Fest für Fans, sondern auch für die Wirtschaft. Die Geschäfte von Brauereien, Gastronomie oder Sportartikelhersteller erhalten einen gewaltigen Schub durch ausgabe- und feierfreudige Anhänger.

Doch bei der EM 2021* kommt bisher keine große Euphorie auf. Der erhoffte Umsatzboom ist bisher ausgeblieben, wie das Handelsblatt berichtet. Schon am ersten Spieltag gab es ein Indiz für ein mangelndes Interesse der Deutschen an dem Event. Nur rund 9,8 Millionen Zuschauer sahen in der ARD das Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien. Bei der EM 2016 meldete das ZDF noch 15 Millionen Zuschauer beim Eröffnungsspiel von Gastgeber Frankreich gegen Rumänien. Auch in den Folgetagen blieben die Einschaltquoten hinter denen von vor fünf Jahren zurück. Entsprechend zurückhaltend zeigt sich die Werbeindustrie.

Keine Feierlaune bei der EM: Brauereien verzeichnen keine steigenden Absätze

Ernüchternd verläuft die aktuelle EM bislang auch für die Brauereien. Die Brauwirtschaft verkaufte bei früheren Meisterschaften, auch wegen Public Viewing, zusätzlich rund 800.000 Hektoliter Bier. Das ist nicht zu verachten angesichts des sinkenden Bierdurstes der Deutschen, im vergangenen Jahr wurde hierzulande keine 90 Millionen Hektoliter Bier getrunken.

Doch 2021 ist ein EM-Effekt beim Bierabsatz kaum spürbar. Das mag auch den Corona-Regeln für das Public Viewing geschuldet sein. Bei mehr als 1000 Gästen ist ein Nachweis über eine Impfung oder Genesung oder ein negativer Schnelltest nötig. Viele geben sich deswegen mit mit kleineren Biergärten oder Kneipen zufrieden oder bleiben gleich daheim. Der Paulaner-Biergarten am Nockherberg, einer von 21 betroffenen Münchner Großbetrieben, zog deswegen die Konsequenzen und verzichtet auf eine Übertragung der Spiele auf großen Leinwänden.

Umsatz-Boom bei Fußball-EM bleibt aus: Adidas erwartet nur kleines Zusatzgeschäft

Auch Sportartikelausrüster wie Adidas oder Nike, die normalerweise bei derartigen Turnieren hohe Zusatzumsätze vermelden, sind zurückhaltend. Insgesamt sei der kommerzielle Nutzen der EM für Adidas überschaubar, sagte eine Adidas-Sprecherin dem Handelsblatt. Zwar verzeichnet das Unternehmen eine höhere Nachfrage vor allem nach Fußballtrikots, doch Adidas-Chef Kasper Rorsted erwartet für 2020 nur ein kleines Zusatzgeschäft mit der Meisterschaft.

Doch noch könnte es ein Wende geben. Das 4:2 gegen Portugal der Nationalmannschaft hat Fans euphorisiert. TV-Sender, Bierbrauer und Sportartikelhändler hoffen, dass damit das öffentliche Interesse an dem Turnier doch noch wächst. Voraussetzung ist allerdings, dass Deutschland die Vorrunde übersteht. Bei einem Ausscheiden wäre es mit dem Zusatzgeschäft wahrscheinlich schnell vorbei. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.