Fußball-WM in Katar: Streik am Londoner Flughafen Heathrow könnte Fans treffen

Am Londoner Flughafen Heathrow könnte ein für kurz vor der WM in Katar angekündigter Streik reisende Fußballfans beeinträchtigen.

London in England - Die Gewerkschaft Unite rief seine rund 700 in Heathrow beschäftigten Mitglieder am Freitag zu einem dreitägigen Arbeitsausstand vom 18. November an auf. Die WM beginnt am 20. November. Das englische Team spielt erstmals am 21. November.

Gestreikt wird laut Unite in den Unternehmen Dnata und Menzies, die in verschiedenen Bereichen wie Bodenabfertigung, luftseitiger Transport und Fracht tätig sind. Die Angestellten „wollen einfach nur eine angemessene Lohnerhöhung“, sagte Unite-Generalsekretärin Sharon Graham. „Beide Unternehmen sind hochprofitabel und können sich eine angemessene Lohnerhöhung durchaus leisten.“



Die Gewerkschaft gibt an, dass Qatar Airways besonders von möglichen Verzögerungen und Flugausfällen betroffen sein dürfte. Die Airline bietet in Heathrow während der WM zehn zusätzliche Flüge pro Woche an. Weitere betroffene Gesellschaften sind demnach Virgin, Singapore Airlines, Cathay-Pacific und Emirates. Wegen der hohen Inflation kommt es in Großbritannien seit Monaten zu Streiks, etwa bei der Bahn oder bei den Häfen des Landes. pe/lan