Galeria Karstadt Kaufhof: Investor will 47 Filialen retten – in München sieht es schlecht aus

Ein Investor möchte 47 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen – viele davon in Bayern. Die Münchner Filialen sind ihm aber „eine Nummer zu groß“.

München – Wie geht’s weiter beim letzten großen deutschen Warenhauskonzern Galeria Kaufhof? Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat der Poker um die 131 Filialen begonnen. Fest steht wohl, dass der Konzern rund ein Drittel aufgeben will. Darin sieht der Unternehmer Markus Schön aus Detmold, Chef des Onlinehändlers buero.de, offenbar eine Chance. Er hat beim Insolvenzverwalter ein Angebot für 47 Filialen abgegeben. Dem Münchner Merkur erklärte Schön, was er plant: Die Häuser sollen unter neuem Namen weitergeführt werden, alle Mitarbeiter dürfen bleiben. Laut Schön geht es um rund 5600 Beschäftigte.

Galeria Karstadt Kaufhof: Diese Filialen will der Investor übernehmen

Folgende Filialen könnten Bild.de zufolge gerettet werden:

Bayern: Bamberg, Kempten, Memmingen, Bayreuth, Coburg, Erlangen, Aschaffenburg, Augsburg, Landshut, Regensburg, Rosenheim, Schweinfurt

Galeria Karstadt Kaufhof: Münchner Filialen „eine Nummer zu groß“

In ihnen sieht der Unternehmer übrigens das „größte Kapital“ der Konzernkette. Mit ihrem Know-how will er die Kaufhäuser wieder zu Besuchermagneten machen, im Sortiment dann auch die Schreib- und Bürowaren, die buero.de anbietet. Auffällig: Schön setzt vor allem auf Filialen in Mittelstädten – in Südbayern sind das unter anderem die Standorte Augsburg, Rosenheim, Landshut und Regensburg. Und München? „Eine tolle Stadt“, so Schön, „aber für uns eine Nummer zu groß. Da wagen wir uns nicht dran.“ Das Angebot und damit die Konkurrenz für einen Kaufhaustempel sei hier zu vielfältig, das mache die Lage schwierig.

Sind hier auch die Mieten zu hoch? Darüber will Schön gar nicht nachgedacht haben. Fakt ist aber: buero.de will nicht kaufen, sondern nur mieten. Investiert werden soll dann vor allem in die neue Gestaltung. Der stationäre Handel soll eng mit einem digitalen Angebot verknüpft werden. Heißt: Es muss nicht jede Größe vorrätig sein, kann aber bei Bedarf am nächsten Tag dem Kunden ins Haus geliefert werden.

Schön liebäugelt schon länger mit einem Engagement bei Kaufhof. „Schon als René Benko 2018 eingestiegen ist, war ich interessiert an den Filialen.“ Jetzt könnte es mit der Übernahme aus seiner Sicht ganz schnell gehen – aber natürlich gibt Insolvenzverwalter Arndt Geiwitzdas Tempo vor. Der kennt die Konzernstrukturen bereits aus dem ersten Insolvenzverfahren im Jahr 2020. Schön hofft, dass sein Angebot bei Geiwitz zieht.

Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof: Mitarbeiter müssen noch zittern

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die angekündigt hat, um „‚jeden Mitarbeiter‘ zu kämpfen“, will Schöns Angebot (noch) nicht bewerten. Hubert Thiermeyer, Fachbereichsleiter von Verdi Bayern, sagte dem Münchner Merkur: Nun sei der Insolvenzverwalter am Zug. Man werde sich erst damit beschäftigen, wenn der das Angebot als solide einstufe. Das lehrten die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Denn so mancher vermeintliche „Retter“ hätte sich schließlich als Luftnummer entpuppt.

Thiermeyer sieht in erster Linie Kaufhof-Eigentümer René Benko in der Pflicht. Der österreichische Milliardär stehe in der Verantwortung. Er hoffe, dass dies auch die Politik und Vertreter der betroffenen Städte einfordern würden. Der Poker um Kaufhof – wie er ausgeht, wird sich wohl in spätestens drei Monaten entscheiden. Weihnachten wird für die Beschäftigten damit eine Zitterpartie. In München können wohl nur die Mitarbeiter der Filiale am Marienplatz durchatmen. Alle Experten gehen davon aus, dass sie fortgeführt wird. Die anderen Standorte (Rotkreuzplatz, Hauptbahnhof, Münchner Freiheit, Oly-Einkaufszentrum) stehen im Feuer.

