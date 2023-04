Galeria Karstadt Kaufhof vor Oster-Warnstreik – Konzernspitze droht Verdi: „Wir machen Sie haftbar“

Von: Thomas Schmidtutz

Galeria Kaufhof-Filiale: Aus Protest gegen den harten Sanierungskurs beim insolventen Kaufhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks aufgerufen. © Sebastian Gollnow/dpa

Der angeschlagene Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof kommt nicht zur Ruhe. Jetzt droht dem Unternehmen neues Ungemach - und das ausgerechnet am traditionell verkaufsstarken Ostersamstag.

München – Der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) steht vor der nächsten Belastungsprobe. Aus Protest gegen den harten Sanierungskurs hat die Gewerkschaft Verdi in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks am Ostersamstag aufgerufen. Insgesamt sollen bundesweit gut ein Dutzend Filialen betroffen sein, darunter auch Standorte in Frankfurt, Wiesbaden oder Darmstadt.

Der von den Gläubigern befürwortete Sanierungsplan sieht die Schließung von 47 Filialen vor. Insgesamt stehen damit die Arbeitsplätze von rund 4000 der zuletzt noch 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem Aus.

Galeria Karstadt Kaufhof: Verdi will Flächentarif-Vertrag zurück

Verdi verlangt eine Rückkehr des Unternehmens zum Flächentarifvertrag des Einzelhandels sowie Zulagen für die Beschäftigten in Form von Geld und Warengutscheinen. Um den Druck zu erhöhen, will die Gewerkschaft an einzelnen Standorten am Samstag die Arbeit niederlegen.

Die GKK-Führung zeigt sich über die Pläne entsetzt. In einem internen Schreiben an Verdi haben GKK-Vorstand Miguell Müllenbach und Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz vehement vor Warnstreiks gewarnt und Verdi mit umfassenden Regressforderungen gedroht. „Die geplanten Streikmaßnahmen sind offensichtlich rechtswidrig und drohen ruinöse Schäden zu verursachen, für die Sie haftbar zu machen wären“, heißt es in dem Schreiben von Müllenbach und Geiwitz an Verdi-Vorständin Stefanie Nutzenberger, aus dem das Portal Business Insider (BI) zitiert.

Galeria-Führung warnt vor Scheitern des Insolvenzplans

GKK befinde sich in einer „existenziellen Krisensituation“, warnen Geiwitz und Müllenbach - und malen das Schreckgespenst eines endgültigen Scheiterns des Rettungsplans für die Warenhauskette. Ein Streik führe nicht nur zu einem „Umsatzverlust in den bestreikten Filialen (…), sondern insbesondere auch (zu) Folgeschäden, die sich schlimmstenfalls durch ein etwaiges Scheitern des Insolvenzplans in Folge der Streikmaßnahmen und ihrer rechtswidrigen Forderungen ergeben“, drohen Geiwitz und Müllenbach.

Doch offenbar lehnt nicht nur die GKK-Spitze den Streik ab. Auch beim Betriebsrat trifft die Streik-Ankündigung laut BI auf scharfe Kritik. Man müsse „am ökonomischen Sachverstand der Verdi-Spitze zweifeln, wenn in solch einer prekären Situation, in der wir uns befinden, Filialen dicht bleiben sollen“, zitiert das Portal einen namentlich nicht genannten Betriebsrat. (utz)