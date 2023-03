Sanierungen: Galeria Karstadt Kaufhof greift knallhart durch

Von: Markus Hofstetter

Galeria Karstadt Kaufhof wird viele Filialen dichtmachen. Auf die verbleibenden Häuser wartet offenbar eine Rosskur, ganz Etagen sollen wegfallen.

Essen – Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) kämpft ums Überleben. Am Montag (27. März) hat die Gläubigerversammlung dem von der Unternehmensführung ausgearbeiteten Insolvenzplan zugestimmt.

Medienberichten zufolge verlangt die Unternehmensführung darin von Vermietern, Lieferanten und anderen Gläubigern, auf Forderungen in Höhe über einer Milliarde Euro zu verzichten. Außerdem sollen 47 der zuletzt noch 129 Warenhäuser geschlossen und tausende Arbeitsplätze abgebaut werden. Einige Filialen könnten von anderen Händlern übernommen werden.

Sanierungsplan von Galeria Karstadt Kaufhof: Verkaufsfläche soll um insgesamt 20 Prozent reduziert werden

Nach Annahme des Insolvenzplans steht dem Konzern eine Rosskur bevor, auf die verbleibenden Filialen des Konzerns warten harte Einschnitte. Das berichtet die TextilWirtschaft. Demnach sieht das Sanierungskonzept vor, die Verkaufsflächen drastisch zu verkleinern und einige Abteilungen komplett zu schließen. Firmenkenner erwarten zudem, dass ein Fünftel der Beschäftigten gehen muss.

Laut dem Umbauplan soll die verbleibende Gesamtverkaufsfläche insgesamt um 20 Prozent reduziert werden. Den Anfang bei dem Umbau machen im August die Filialen in Köln-Nippes, Lörrach, Offenburg und Speyer. Bis Ende 2026 soll die Aktion zum Großteil abgeschlossen sein.

Sanierungsplan von Galeria Karstadt Kaufhof: Ganze Etagen sollen wegfallen

Die Standorte trifft es unterschiedlich hart. Etwa zwei Drittel der Filialen soll um mindestens eine Etage verkleinert werden. Der Plan sieht vor, die Verkaufsflächen in Berlin-Spandau, Chemnitz, Köln Breite Straße und Mülheim-Heissen sogar um rund die Hälfte und mehr zu reduzieren. In den Warenhäusern Hermannplatz und Tempelhof in Berlin sowie Chemnitz und Darmstadt sollen die Galeria Markthalle genannten eigenen Lebensmittelabteilungen geschlossen werden.

Das Ziel der Aktion ist es, die Flächenproduktivität um mindestens 20 Prozent zu erhöhen. Im letzten Geschäftsjahr, das am 30. September 2022 endete, setzte der Konzern stationär 1253 Euro pro Quadratmeter Verkaufsfläche um.