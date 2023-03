Poker bei Galeria: Weniger Schließungen möglich – Neue Pläne für restliche Filialen

Von: Dennis Fischer

Galeria Kaufhof hat eigentlich angekündigt, 52 Filialen zu schließen. Doch es könnten auch weniger werden, hofft die Warenhauskette. Zudem gibt es ein neues Konzept für die verbliebenen Standorte.

Essen – Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat eigentlich 52 Filialen zur Schließung vorgesehen, doch es könnten auch weniger Standorte wegfallen – vorausgesetzt es gibt weitere Zugeständnisse von Vermietern oder Kommunen. „Sollten sich an der aktuellen Fortführungsperspektive der Filialen signifikante Änderungen ergeben, kann es durchaus zu einer Neubewertung kommen“, sagte ein Unternehmenssprecher. Auch im ersten Insolvenzverfahren 2020 hatte sich die Zahl der Schließungsfilialen aufgrund solcher Zugeständnisse in letzter Minute noch verringert.

Nach wie vor steht offenbar auch noch die Übernahme einzelner Warenhausstandorte durch andere Händler im Raum. Bereits im Januar hatte Galeria berichtet, mehrere Bieter hätten Interesse an der Übernahme von Geschäften geäußert. Darunter war auch die Dortmunder Modehandelskette Aachener. Einen Durchbruch in den Gesprächen gibt es aber offenbar bislang nicht. „Zum jetzigen Zeitpunkt konnte keine Einigung mit einem Übernehmer geschlossen werden“, sagte der Firmensprecher.

Galeria will 52 von 129 Warenhäusern schließen

Deutschlands letzte große Warenhauskette hatte am Montag angekündigt, im Zuge des laufenden Insolvenzverfahrens 52 der bislang noch 129 Warenhäuser schließen zu wollen. Die Schließung soll in zwei Wellen bis Ende Januar kommenden Jahres erfolgen. Dadurch werden auch mehrere tausend Arbeitsplätze wegfallen.

Nach den Plänen des Warenhauskonzerns sollen die verbleibenden 77 Filialen in den kommenden drei Jahren allesamt umfassend modernisiert werden. In Zukunft will sich der Konzern bei seinem Angebot vor allem auf die Bereiche Bekleidung, Schönheitspflege und Wohn-Accessoires konzentrieren. Laut Medienberichten sollen die Gläubiger im aktuellen Insolvenzverfahren erneut auf einen Milliardenbetrag verzichten. Die Abstimmung erfolgt am 27. März in Essen. Falls die Gläubiger das Konzept ablehnen sollten, muss der Geschäftsbetrieb unmittelbar eingestellt werden.

77 Filialen bleiben erhalten – mit verändertem Konzept

Nach dem aktuellen Plan bleibt Galaria-Karstadt-Kaufhof an 77 Standorten erhalten. Allerdings ändert sich dort das Konzept. In mehreren Filialen laufen bereits massive Umbauarbeiten, diese sollen ausgeweitet werden, berichtet focus.de. Geplant sei, dass alle Filialen modernisiert werden und der Fokus auf Dienstleistungen und Service gelegt wird.

Interne Dokumente, die focus.de aus dem Jahr 2021 vorliegen, zeigen Filialen, in denen Fitnessstudios, Kinos, buchbare und offene Arbeitsplätze (sogenannte Co-Working-Spaces) entstehen. Das Angebot soll außerdem mit städtischen Bürgerdiensten, Packstationen, E-Bike-Stationen und Restaurants umrundet werden.

Kundinnen und Kunden würden zudem nach und nach ein reduziertes Sortiment vorfinden. Über ein Drittel des Sortiments werde rausgeworfen. Marken, die geringe Margen abwerfen, sollen aus den Filialen verschwinden. „Offenbar baut das Unternehmen auch Arbeitsplätze ab. Samstags- und Teilzeitkräfte sollen Vollzeitkräfte ersetzen“, hieß es weiter.

Gesamtbetriebsrat sieht Managementfehler

Galeria hatte Ende Oktober zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren suchen müssen. Als Grund für die bedrohliche Lage des Unternehmens nannte Konzernchef Miguel Müllenbach damals die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland. Der Gesamtbetriebsrat macht aber auch Managementfehler dafür mitverantwortlich. (dpa/df)