Garching: Deutsche Pfandbriefbank stellt sich 2023 auf noch größeren Gewinnrückgang ein

Die Deutsche Pfandbriefbank rechnet damit, dass der Gewinn vor Steuern aufgrund von höheren Investitionen sinken wird. © Thomas Einberger/IMAGO

Nachdem die Deutsche Pfandbriefbank bereits im vorangegangen Jahr einen Gewinnrückgang verzeichnet hat, erwartet sie in diesem Jahr einen noch geringeren Gewinn.

Garching - Der Gewinn vor Steuern dürfte wegen höherer Investitionen von zuletzt 213 Millionen auf 170 bis 200 Millionen Euro sinken, teilte der im SDax gelistete Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag im bayerischen Garching bei München mit. «Die solide operative Performance und die komfortable Kapitalausstattung geben uns die Möglichkeit, in diesem Jahr verstärkt in die strategische Weiterentwicklung der Bank zu investieren», sagte Vorstandschef Andreas Arndt.

Im abgelaufenen Jahr ging der Vorsteuergewinn der Bank wegen rückläufiger Vorfälligkeitsentschädigungen um 12 Prozent auf 213 Millionen Euro zurück. Der Überschuss sank um 18 Prozent auf 187 Millionen Euro. Die Anteilseigner sollen je Aktie eine Dividende von 95 Cent erhalten, nachdem die Bank für das Jahr 2021 noch 1,18 Euro ausgeschüttet hatte. (dpa)