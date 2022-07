Gas-Drosselung als «perfiden Wirtschaftskrieg» - Erwartbarer langfristig andauernder Gasmangel

Endpunkt der Ostseepipeline Nord Stream 1 und Übernahmestation © IMAGO

Andreas Kuhlmann, der Chef der Deutschen Energie-Agentur (Dena) spricht im Zusammenhang mit der angekündigten erneuten Drosselung der Gaslieferungen durch Russland von einem «perfiden Wirtschaftskrieg».

Berlin/München - «Mit dem konnten wir rechnen. Wir müssen uns jetzt auf unsere Kräfte konzentrieren», sagte Kuhlmann am Dienstag in einem Interview des Radiosenders Bayern 2. Die geringere Liefermenge habe Folgen. «Die Lage der Speicher ist dadurch natürlich nochmal schwieriger geworden», sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der bundeseigenen Denkfabrik weiter.

Der Dena-Chef warb dafür, Gas zu sparen, wo es möglich sei. Die Industrie habe bereits angekündigt, die Produktion zurückzunehmen. «Wichtig ist aber, was wir in den Haushalten hinbekommen. Wir müssen unbedingt informieren - alle Haushalte, Schulklassen - wie viel man jetzt einsparen kann und muss, um einen Beitrag für Deutschland, aber auch für das eigene Portemonnaie zu leisten.»

Kuhlmann lobte den Gas-Notfallplan, mit dem sich die EU auf einen möglichen Gaslieferstopp aus Russland vorbereitet. «Die Initiative ist sehr begrüßenswert, weil hier doch auch erstmals im Zweifel verpflichtende Maßnahmen ins Blickfeld genommen werden.» Jede Aktivität zähle. «Am Ende sind alle Länder betroffen - die einen mehr, die anderen weniger - und es ist gute Tradition in der EU, dass man sich entsprechend aushilft.»

Langfristig andauernden Gasmangel erwartet

Auf Deutschland und Europa kommt aus Sicht der deutschen Industrie ein langfristig andauernder Gasmangel zu. «Dieser Testfall für europäische Solidarität muss Putin zeigen, dass die EU im Ernstfall zusammensteht», sagte Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie, am Dienstag in Berlin zum Sondertreffen der Energieminister. Der EU-Notfallplan sei ein wichtiger Schritt für europäische Solidarität. «Die akute Energiekrise lässt sich nur gemeinsam europäisch lösen. Es gilt, dem russischen Aggressor entschlossen und Seite an Seite die Stirn zu bieten, anstatt alte Grabenkämpfe fortzuführen.»

Vertreter von EU-Staaten haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf einen Notfallplan zur Senkung des Gaskonsums verständigt. Er soll an diesem Dienstag bei einem Sondertreffen der Energieminister in Brüssel offiziell bestätigt werden und die Risiken reduzieren, die sich aus einer vollständigen Unterbrechung russischer Gaslieferungen ergeben könnten.

Niedermark sagte, die EU-Energieminister sollten dem Plan, der einen Weg durch den Winter aufzeige, unbedingt zustimmen. «Auf Deutschland und Europa kommt ein langfristig andauernder Gasmangel zu.» Die ganze Gesellschaft, Unternehmen, staatliche Institutionen und Privathaushalte, müssten Energie einsparen, wo es nur gehe. (dpa)