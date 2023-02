Gas-Großhandelspreis in Europa sinkt auf niedrigsten Stand seit September 2021

Gas (Symbolbild) © Robert Schmiegelt/IMAGO

Wegen der milden Temperaturen sind die Großhandelspreise für Gas in Europa gesunken.

Amsterdam in den Niederlanden - Der als Referenz geltende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in den Niederlanden fiel am Freitag auf unter 50 Euro pro Megawattstunde.

Der Gaspreis war ab Herbst 2021 gestiegen. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar legte er sprungartig weiter zu. Am 7. März erreichte der TTF seinen bisherigen Höchststand von 345 Euro pro Megawattstunde. Ende August lag der Preis fast genauso hoch, bei etwas über 342 Euro. ilo/ju