Gas-Krise: Gasumlage liegt bei 2,4 Cent pro Kilowattstunde

Die Umlage für Gaskunden in Deutschland wird ab Oktober 2,419 Cent betragen.

Mehrkosten ab Herbst

Von Bettina Menzel schließen

Viele Menschen spüren den rasanten Anstieg der Energiekosten noch nicht mit voller Wucht. Doch ab Herbst beträgt die Höhe der staatlichen Gasumlage 2,4 Cent pro Kilowattstunde, wie am Montag bekannt wurde.

Berlin - Auf Gaskunden in Deutschland kommen ab Herbst deutliche Mehrkosten zu. Die Höhe der staatlichen Gasumlage wird ab Oktober bei 2,419 Cent pro Kilowattstunde liegen, wie die Firma Trading Hub Europe, ein Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber, am Montag in Ratingen mitteilte.

Mehrkosten von rund 500 bis 600 Euro pro Jahr für Familienhaushalt

Wer einen Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden hat, zahlt künftig zwischen 500 und 600 Euro mehr pro Jahr. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Check24 kommen auf einen Haushalt mit diesem Jahresverbrauch Mehrkosten in Höhe von fast 600 Euro zu. Die Nachrichtenagentur dpa spricht bei einem Haushalt mit Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden indes von einer Mehrbelastung von 484 Euro pro Jahr.

Weitere Informationen folgen in Kürze (dpa/AFP).